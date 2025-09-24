Šarapova i Kurnjikova imaju nasljednicu, svi su ludi za njom: 'Zapanjujuća je'

Polina Knoroz jedna je od najboljih svjetskih atletičarki u skoku s motkom. Njezini rezultati svrstavaju je u sam vrh, rame uz rame s najvećim zvijezdama današnjice. Ipak, njezino ime vjerojatno nećete vidjeti na startnim listama Olimpijskih igara ili Svjetskih prvenstava. Zbog sankcija nametnutih ruskim sportašima, ova 26-godišnja atletičarka natječe se u "zlatnom kavezu" – ostvaruje vrhunske rezultate na domaćoj sceni, daleko od očiju svjetske javnosti, sanjajući o danu kada će ponovno moći stati na međunarodnu pozornicu.

Atletika u krvi: Nasljeđe svjetske prvakinje

Strast prema atletici Polina nije stekla slučajno. Rođena je 20. srpnja 1999. godine u Sankt Peterburgu, u obitelji u kojoj je sport bio način života. Njezina majka je Ana Knoroz (djevojački Čuprina), legendarna trkačica na 400 metara s preponama, koja je 1991. godine postala svjetska prvakinja i predstavljala Rusiju na Olimpijskim igrama 1996. godine. Uz takav uzor, Polinin put prema atletskoj stazi bio je gotovo predodređen.

Svoju karijeru započela je 2014. godine, još kao učenica. Brzo je pokazala izniman talent, a već 2015. ispunila je normu za majstora sporta. Dvije godine kasnije, 2017., dobila je titulu majstora sporta Rusije međunarodne klase, čime je potvrdila svoj status jedne od najvećih nada ruske atletike.

Uspon i dominacija na domaćoj sceni

Knoroz je iz godine u godinu nizala uspjehe. Godina 2021. bila je njezina prijelomna sezona na međunarodnoj razini. Postavila je osobni rekord na otvorenom od 4,75 metara i, što je još važnije, ostvarila je svoju najveću pobjedu – trijumfirala je na prestižnom mitingu Dijamantne lige u Stockholmu, preskočivši 4,71 metar. Te je godine postala i nacionalna prvakinja u kategoriji do 23 godine.

Nakon što su sankcije u potpunosti zatvorile vrata međunarodnih natjecanja, Knoroz je svoju dominaciju nastavila unutar ruskih granica. Postala je dvostruka dvoranska prvakinja Rusije (2022., 2023.) i nacionalna prvakinja na otvorenom 2023. godine. Njezini rezultati nisu samo dominirali Rusijom, već su redovito bili među najboljima na svijetu.

Svjetski rezultati bez svjetske pozornice

Vrhunac njezine frustracije, ali i nevjerojatne mentalne snage, dogodio se kada je na jednom natjecanju u Kazanju preskočila impresivnih 4,86 metara. Taj rezultat bio je u tom trenutku drugi najbolji na svijetu te sezone i najbolji u Europi. Dok su se njezine konkurentice pripremale za Svjetsko prvenstvo, Polina je bila kod kuće u Sankt Peterburgu. Na pitanje novinara hoće li joj nedostajati borba s najboljima, s gorkim je osmijehom odgovorila: "Možda ću ja nedostajati njima!"

Ova izjava savršeno sažima osjećaje mnogih ruskih sportaša. Izolacija ih je natjerala da pronađu novu motivaciju. Za Polinu, to je želja da dokaže kako može postizati vrhunske rezultate i bez međunarodne konkurencije. "Nemam priliku nastupati na međunarodnoj sceni, ali u Rusiji mogu postići rezultat svjetske klase", izjavila je, uputivši apel svijetu: "Sport ujedinjuje. Ne zaboravite nas."

Život izvan staze: Od glamura do surove stvarnosti

Izvan stadiona, Polina Knoroz vodi život tipičan za mladu i uspješnu sportašicu. Na društvenim mrežama, posebice Instagramu, dijeli trenutke s treninga, putovanja i iz privatnog života, gdje se često pojavljuje i njezin dečko. Zbog svoje atletske građe, plavih očiju i karizme, često je opisuju kao jednu od najljepših ruskih sportašica.

Ipak, život vrhunskog sportaša u Rusiji nije uvijek glamurozan. Knoroz je to pokazala kada je na društvenim mrežama objavila video večere iz federalnog trening-centra Novogorsk. Na tanjuru, pored krumpira i haringe, nalazio se žohar. "Naša divna večera", ironično je napisala, otkrivajući ne tako idealne uvjete s kojima se sportaši ponekad suočavaju.

Njezin put, ispunjen pobjedama, izazovima i nepokolebljivim duhom, inspiracija je mnogima. Kako sama kaže, skok s motkom za nju nije samo sport, već način pomicanja vlastitih granica i svakodnevno postajanje boljom verzijom sebe. Dok čeka priliku da se ponovno natječe pod zastavom Svjetske atletike, Polina Knoroz ostaje sjajna zvijezda koja, nažalost, svijetli u sjeni.