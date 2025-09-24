Partner joj zarađuje milijune, a ona i dalje radi punom parom: Tko je Donnarummova djevojka?

LIJEPA WAGSICA /

Gianluigi Donnarumma (26), talijanski nogometni golman i igrač Manchester Cityja, već godinama je u vezi s Alessijom Elefante (29), dizajnericom interijera iz Napulja. Par se upoznao 2017. godine, a već godinu kasnije Gianluigi ju je zaprosio, iako nikada nisu javno potvrdili jesu li se vjenčali. Alessia se rijetko pojavljuje u javnosti, ali mu je stalna podrška izvan terena. U rujnu 2024. godine dobili su sina Lea, čime je njihova ljubavna priča dobila novu dimenziju. Unatoč svjetskoj slavi, Donnarumma privatni život uspješno čuva daleko od reflektora.

24.9.2025.
6:14
Hot.hr
