Borba prsa u prsa, helikopteri i specijalci: Pogledajte akcijske scene iz susjedstva

Na prostoru Međunarodne zračne luke Mostar u utorak je održana pokazna vježba u sklopu međunarodne operacije "Brzi odgovor 2025". Vježba je uključivala simulaciju talačke krize i akcije spašavanja u zajedničkoj suradnji EUFOR-ovih snaga i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Tijekom vježbe prikazani su složeni operativni scenariji, među kojima su spašavanje talaca helikopterima, nadzor dronovima, neutraliziranje zamki, borba protiv naoružanih neprijatelja te evakuacija ranjenika i osiguravanje zarobljenika. Fokus je bio na prikazu spremnosti EUFOR-a i učinkovitosti suradnje s bosanskohercegovačkim sigurnosnim agencijama.

U vježbi su sudjelovali vojnici iz 25 zemalja članica EUFOR-ove misije, uključujući i snage iz Češke, Mađarske te pripadnike NATO-ova KFOR-a. Pokazna vježba dio je šireg međunarodnog angažmana koji se redovno organizira radi jačanja sigurnosne suradnje i operativne spremnosti u kriznim situacijama.