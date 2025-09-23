Supruga Duje Čopa nekada je krasila liste najseksi Hrvatica, a danas uživa u najljepšoj ulozi

Supruga nogometaša Duje Čopa, Ana Čop dugo plijeni pažnju medija svojom prirodnom ljepotom. Još 2008. godine osvojila je titulu prve pratilje na izboru za Miss Hrvatske, a 2014. je uvrštena i na listu 12 najseksi Hrvatica. Osim natjecanja za ljepotu, Ana se okušala i u svijetu glazbe, pojavljujući se u videospotovima domaćih izvođača poput Tihe Orlića i Giuliana. Po struci je stručnjakinja za marketing i PR.

Romansa između nje i Duje započela je 2014. godine, a vjenčali su se u lipnju 2021. nakon što su zbog pandemije morali odgoditi prvotno planirano vjenčanje. Par je ponosan roditelj troje djece. Imaju trogodišnju kćerkicu Milu, a nedavno su dobili i blizanace, dječaka i djevojčicu.