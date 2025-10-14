PITALI SMO VAS /

Biste li da vas Beroš operira nakon sedam godina pauze? Neki ne bi sjeli ni u isti auto s njim

Bivši ministar Vili Beroš od idućeg tjedna mogao bi početi raditi kao neurokirurg u Vinogradskoj bolnici. Krajem tjedna istječe žalbeni rok, a nakon što je premijer Plenković na pitanje bi li se dao u ruke kirurgu koji nije operirao sedam godina odgovorio protupitanjem: "Mislite da je zaboravio, pa jeste vi zaboravili voziti auto?", reagirala je predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika.

Prakticiranje medicine i vožnja automobila ne može se uspoređivati, rekla je, uz ostalo, Ivana Šmit. No, ništa sporno u Beroševu vraćanju na posao, pa ni u usporedbi operiranja s vožnjom automobila, ne vide članovi Vlade, kao ni ministrica zdravstva Irena Hrstić koja se slaže s premijerom.

U rubrici net.hr-a 'Pitamo vas', pitali smo i vas "Biste li se dali u ruke kirurgu koji nije operirao sedam godina?". Odgovore s portala net.hr doznajte u videu.

14.10.2025.
17:09
