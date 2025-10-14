Kako je moguće da je dječak imao nož, je li bio njegov ili iz škole? Ravnateljica: 'Zaista ne znam'

Kod srednje škole u Bedekovčini teško je ozlijeđen 17-godišnjak, odmah je helikopterom prebačen u Zagreb.

Po dosadašnjim traumatičnim iskustvima, Hrvatska je odmah pomislila na novo vršnjačko nasilje, no policiji je prijavljen "nesretni slučaj".

Ozlijeđeni 17-godišnjak operiran je i doznajemo da je izvan životne opasnosti.

No situacija je danas u bila dramatična, ozlijeđeni dječak izgubio je dosta krvi. Odmah su mu pomogli djelatnici škole, a potom su liječnici hitne pomoći radili sve kako bi mu spasili život. Ubrzo je stigao i helikopter, prevezen je u KBC Zagreb. Ondje je operiran i doznajemo da je operacija prošla dobro, stabilno je, a liječnici prate njegovo stanje.

Policijski očevid još traje, a iz policije su poručili da su nešto iza 13 sati dobili dojavu da je kraj škole došlo do nesretnog slučaja. Obavljaju se razgovori s dječakom koji je ozlijedio vršnjaka u prisutnosti odraslih, ali i s drugim učenicima koji su se u tom trenutku nalazili na licu mjesta.

Ravnateljica Srednje škole Bedekovčina, Vera Hrvoj, za RTL Danas rekla je da su svi potreseni i da je sada najvažnije da se njihov učenik što prije oporavi i vrati u školu.

Odbili psihološku pomoć

"Nemili događaj dogodio se ispred sportske dvorane. Naši djelatnici i medicinske sestre priskočili su u pomoć. Kontaktirali smo s roditeljima cijelo vrijeme, zaista nam je jako teško. U kontaktu smo i s našim osnivačima te Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, koji su nam ponudili psihološku pomoć. Naša procjena stručnih suradnika i pedagoginje je da psihološka pomoć trenutno nije potrebna, ali ako bude potrebno, obratit ćemo se ministarstvu i zatražiti pomoć."

Kaže da je razgovarala s učenicima koji su se zatekli na mjestu događaja, navodeći da su oni u prisutnosti svojih roditelja razgovarali s policijom. Više su bili usmjereni na učenika koji je stradao. "Ali bitno je da se dijete oporavi, da se učenici u školi osjećaju sigurno. Nastava se odvijala redovito prema rasporedu i vjerujemo da će se naš učenik brzo oporaviti."

Navela je da su u kontaktu s roditeljima i jednog i drugog dječaka. "Naravno da im je teško i u ovom trenutku dajemo podršku roditeljima jer mislim da je situacija zaista za sve nas potresna i moramo biti podrška."

S obzirom na navode da je sve bila zezancija, rekla je da o tome ne može govoriti jer je to stvar policijskog očevida.

Kaže da osobno nije razgovarala s učenikom koji je ozlijedio vršnjaka. "Razgovor je obavljen u prisutnosti roditelja i stručnih suradnika", rekla je.

Bio je Dan kruha, a na pitanje kako to da je došao s nožem i je li bio njegov ili iz škole, rekla je da ne zna dok ne završi očevid. Nije znala odgovor na to je li s nožem ušao u školu.