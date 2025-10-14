Ravnateljica odbila ponuđenu psihološku pomoć: 'Najbitnije je da se učenik oporavi'

NAKON TEŠKE OZLJEDE /

Kod srednje škole u Bedekovčini teško je Ozlijeđen 17-godišnjak, odmah je helikopterom prebačen u Zagreb. Ozlijeđeni 17-godišnjak operiran je i doznajemo da je izvan životne opasnosti. No situacija je danas u bila dramatična, ozlijeđeni dječak izgubio je dosta krvi.

Odmah su mu pomogli djelatnici škole, a potom su liječnici hitne pomoći radili sve kako bi mu spasili život. Ubrzo je stigao i helikopter, prevezen je u KBC Zagreb.

Ondje je operiran i doznajemo da je operacija prošla dobro, stabilno je, a liječnici prate njegovo stanje. Policijski očevid još traje. Ravnateljica Srednje škole Bedekovčina, Vera Hrvoj, za RTL Danas rekla je da su svi potreseni i da je sada najvažnije da se njihov učenik što prije oporavi i vrati u školu. Više pogledajte u videu