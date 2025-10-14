'POSTAVLJA SE PITANJE' /

Trump optimističan oko mira u Gazi, stručnjaci skeptični: 'Je li ovo mirovni sporazum ili...'

Dan nakon povijesnog potpisivanja sporazuma o kraju rata u Pojasu Gaze - primirje je prekršeno - novi mrtvi. Izrael još čeka vraćanje 24 tijela svojih talaca, a ako do toga ne dođe najavljuju drastično smanjenje ulaska pomoći u Gazu, zatvaranjem prijelaza u Rafahu. A sad tek slijedi pravi izazov - pregovori o drugoj fazi mirovnog plana koji uključuje i razoružanje članova Hamasa, kojih je inače sve više na ulicama. Više pogledajte u prilogu

 

14.10.2025.
19:36
Andrijana Čičak Božić
IzraelHamasPojas GazeDonald Trump
