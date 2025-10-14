Salome kod Mojmire priznala: 'Najteže mi je bilo kad su maltretirali moju majku i oca'

drag queen sa raba /

Bilo je to prije 15 godina kada je ona hrabro u tradicionalnoj Hrvatskoj priznala da je rođena kao muškarac, ali osjeća se kao žena. Kada je promijenila spol, u vrijeme kada je transrodnost bila tabu tema, susrela se s mržnjom i osudom, pa je odselila u Sloveniju.

Ali Salome se vratila. Iznenada Salome zove se stand up cabaret koji je poznata umjetnica u Sloveniji odigrala 130 puta. Predstavu je u Hrvatskoj izvela na rodnom Rabu prije desetak dana, a za mjesec dana duhovitu priču o njezinom životu premijerno će vidjeti i zagrebačka publika. Gošća RTL Direkta kod Mojmire Pastorčić je Salome. Cijeli razgovor pogledajte u video prilogu.