Jelen panično bježao po tračnicama u Zagrebu, krenula potjera

DIVLJE KRAJ RIBNJAKA /

U Zagrebu nesvakidašnji prizor – u samom središtu grada pojavio se jelen. Snimljen je kako trči ulicom uz park Ribnjak. Građani su bili iznenađeni, a oni koji su ga sreli na cesti uspješno su ga zaobišli dok se vidno uznemirena životinja kretala tramvajskim tračnicama. Posljednji put viđen je na sjeveru grada, na području Medveščaka.

O jelenu koji luta metropolom u RTL-u Danas razgovarali smo s Darkom Ozmecom, voditeljem terenske službe Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba, koji kaže da su nakon dojave obišli taj dio grada. Potvrdio je da je riječ o plašljivoj životinji i da divljač nije naviknuta na gradski promet i buku. Više pogledajte u videu