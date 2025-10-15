Gordan Kožulj gost je u podcastu Net.hr-a Maksanov korner

'NEKE STVARI MORAM REĆI' /

U najnovijoj epizodi podcasta Net.hr.a Maksanov korner ugostili smo jednog od najvećih hrvatskih plivača svih vremena – Gordana Kožulja. S legendarnim bivšim sportašem razgovarali smo više od sat vremena o svemu – od njegovih sportskih početaka, uspjeha i padova, do osobnih trenutaka koji su ga oblikovali kao čovjeka i općenito o plivanju danas u Hrvatskoj, o sportu kao takvom. Prošli smo s Gordanom puno tema.

U iskrenom i duboko emotivnom razgovoru Kožulj se prvi put otvorio i podijelio detalje iz svog života koje javnost dosad nije imala prilike čuti. Njegova priča je istodobno inspirativna, dramatična i dirljiva – baš poput sporta koji mu je obilježio život.