Engleski mediji tvrde: Bivši šef Red Bulla trebao bi prijeći u tim najvećeg konkurenta!

Engleski mediji objavili su vijest koja je uzdrmala svijet Formule 1 Christian Horner, bivši šef Red Bulla i jedan od najuspješnijih menadžera u povijesti tog sporta, mogao bi preuzeti Ferrari.

Prema pisanju Daily Mail Sporta, Horner je u pregovorima s talijanskim gigantom o mogućem dolasku na mjesto šefa momčadi, što bi značilo prelazak u redove najvećeg rivala svog dosadašnjeg tima.

Horner je prije nekoliko tjedana napustio Red Bull, nakon gotovo 20 godina provedenih na čelu momčadi koju je vodio do 14 svjetskih naslova – osam konstruktorskih i šest vozačkih, kroz ere Sebastiana Vettela i Maxa Verstappena.

Njegov odlazak iz Red Bulla ostao je obavijen misterijem. Iako je u dva navrata bio oslobođen optužbi za “prisilno ponašanje” prema bivšoj zaposlenici, s kojom je kasnije postigao izvansudsku nagodbu, Horner je u srpnju ipak napustio momčad. Umjesto njega, kormilo je preuzeo Laurent Mekies, dotadašnji član Red Bullove sestrinske ekipe Racing Bulls.

Prema izvorima iz Engleske, Horner je dobio otpremninu od 80 milijuna funti, iako je mogao čekati isplatu cjelokupnog ugovora vrijednog 110 milijuna do 2030. godine. No, odlučio je otići ranije kako bi sljedećeg proljeća mogao ponovno raditi u Formuli 1.

Navodno ga sada “udvaraju” Ferrari, ali i nekoliko drugih timova.

Predsjednik Ferrarija John Elkann navodno nije u potpunosti zadovoljan radom sadašnjeg šefa Frederica Vasseura, dok momčad s Charlesom Leclercom i Lewisom Hamiltonom bilježi skromne rezultate – peto i šesto mjesto u poretku vozača.

Hornerovi bliski prijatelji za Daily Mail Sport tvrde da je otvoren za povratak i već aktivno razgovara s nekoliko momčadi.

Sam Horner nije komentirao glasine o interesu Ferrarija, no jasno je da bi njegov potencijalni dolazak u Maranello bio jedan od najvećih transfera u modernoj F1 povijesti.

