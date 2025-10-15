Većinom sunčano uz promjenjivu naoblaku. Evo do kad će trajati jesenska idila

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U unutrašnjosti u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, uglavnom suho, ponegdje će biti i magle, a prema sredini dana sve češća i dulja sunčana razdoblja.

Na Jadranu većinom sunčano. Na kopnu slab vjetar, a uz obalu umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna. Minimalna temperatura u unutrašnjosti između 2 i 8, a uz obalu od 10 do 15 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima vedrije u odnosu na prijepodne, bit će barem djelomice sunčano, još povremeno uz promjenjivu naoblaku. Vjetar slab, a temperatura oko 15, 16 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano i dalje će biti promjenjive naoblake, vjetar slab, a temperatura između 15 i 17 stupnjeva. Više pogledajte u videu