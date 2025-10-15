Luksuz u šalici! Kava skočila 370 posto, neki Hrvati na rubu: 'Pit ću je doma!'

GDJE JE GRANICA?! /

Više od dvije milijarde šalica kave danas ih se popilo diljem svijeta. One u centru Zagreba koštaju u prosjeku između dva i tri eura. Za većinu građana, to je i gornja granica koju su spremni platiti u kafiću.

"Gledamo nekakav hrvatski standardi, tako da mislim daje tri eura primjerena cijena koju bismo trebali zadržati", kaže Ivan, dok Marija dodaje da ona trenutačno može dati maksimlano tri eura za kavu. "Ako ode više od toga, pit ću je kući", govori nam.

Za Milu je pak poskupljenje na više od tri eura u Hrvatskoj "bolesno". Više o kavi i cijenama pogledajte u prilogu Petra Panjkote