Splitski kirurg o Berošu: 'Ministrici ne mogu oprostiti, a on mora položiti četiri ispita'

MARKO MATIJEVIĆ /

Vili Beroš na novom poslu u Vinogradskoj bolnici starta za dva tjedna. Kako doznaje RTL radit će u neurokirurškoj ambulanti. Čuli ste već premijera i ministricu zdravstva, nije problem što nije radio sedam godina, jer medicina se kao vožnja bicikla, ne zaboravlja.

E pa danas je ministrici Ireni Hrstić odgovorio jedan splitski liječnik i gradski vijećnik. Marko Matijević, specijalist kardiotorakalne kirurgije i splitski gradski vijećnik stranke Centar rekao je da njezinu izjavu da se medicina ne zaboravlja ne podupire znanstvena literatura.

Upravo suprotno, tvrdi doktor Matijević, studije pokazuju da prekid od samo 15 do 57 dana dovodi do produljenja operacijskih zahvata za 3-7% zbog gubitka tehničke vještine, a prekidi rada od 1-2 godine kod kirurga smanjuju tehničku kompetenciju i vođenje u operacijskoj sali. A od minsitrice zdravstva traži da se za svoju izjavu ispriča. Više doznajte u prilogu.