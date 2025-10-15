Sve više Hrvata na dugotrajnim bolovanjima, liječnica otkrila najčešće uzroke

'SUSTAV NEMA KAPACITETA' /

Rekordan broj dugotrajnih bolovanja u Hrvatskoj. U prvoj polovini ove godine, svakog dana je kod kuće ostalo gotovo 40 tisuća građana. U odnosu na prošlu godinu, porast je to od gotovo 11 posto.

Najviše građana duže od mjesec dana nije bilo na poslu na području Krapine, Zagreba i Rijeke. S druge strane, manje naknada za bolovanje, prema podacima HZZO-u, isplaćuje se na dubrovačkom području. Najčešći uzrok bolovanja su problemi s mentalnim zdravljem. Tu su i onkološke bolesti te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva. Građane ovakvi podaci ne iznenađuju.

Subhija iz Zagreba nije iznenađena visokim postotkom mentalnih poteškoća kod zaposlenih. "Jako puno je demencija i stresova. Uopće me ne iznenađuje da je jako puno nervnih oboljenja, a uopće nismo tolerantni", kaže.

"Ako znamo kako je u biznis sektoru teško opstati, teško je vlasnicima, poduzetnicima pa onda oni jako pritišću svoje djelatnike, njima je onda najteže", kazao je Alojz iz Zagreba.

Liječnica obiteljske medicine Mirela Marković potvrdila je kako se bilježi porast bolovanja u ovom periodu. "U ovoj ambulanti koja ima preko 2000 pacijenata bolovanja ima nešto više nego u istom periodu lani. Sad je već počeo period respiratornih akutnih infekcija pa imamo i ta kratkoročna bolovanja. Imamo nešto višu stopu bolovanja zbog Covida, gripa još nije došla, imamo svega dva izolirana slučaja", kazala je. Više doznajte u javljanju Lucije Ptičar.