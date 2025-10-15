Turudić stigao u Split zbog novinarke Derifaj: 'Mi nismo bili obaviješteni o tom predmetu'

SLUČAJ THOMPSON /

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić jutros je stigao u Split. Razlog je slučaj Thompson, točnije podizanje optužnice protiv novinarke Danke Derifaj zbog kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma. Riječ je o događaju iz 2021. kada je zajedno sa snimateljem Petrom Janjićem i predstavnikom stanara za potrebe snimanja priloga emitiranog u RTL-ovoj emisiji "Potraga" stupila na terasu za koju Perković tvrdi da je njegovo vlasništvo. Turudić je nakon tog slučaja naložio izvanredni nadzor Općinskog državnog odvjetništva u Splitu jer je optužnica podignuta nakon četiri godine.

"Zamjenica neće odgovarati jer je odlučila kako je odlučila, a odlučila je podići optužnicu protiv novinarke. Naše su primjedbe bile na dugotrajnost postupka to je sve trajalo četiri godine, i na činjenicu da niti županijska državna odvjetnica niti općinski odvjetnik niti ja kao glavni državni odvjetnik nismo bili obaviješteni u navedenom predmetu a to se po članku 74 se moralo napraviti", kazao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.