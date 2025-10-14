Službeno je! Ovo je ta porazna brojka, ali Željko nije u toj statistici i sad priznaje: 'Konkuriramo svjetskim firmama'

Konferencija Hrvatsko useljeništvo i gospodarski razvoj okupila je u Osijeku poslovne ljude hrvatskih korijena iz cijelog svijeta. Razgovarali su o prilikama za ulaganja, razvojnim potencijalima i poslovnom okruženju u Hrvatskoj, a ispričane su i inspirativne povratničke priče koje potiču useljavanje kao i razvoj poduzetništva i demografije.

U osječkom IT poduzeću stvaraju se softwerska rješenja za partnere iz cijelog svijeta. Nakon 10 godina života i rada u inozemstvu Željko Brdarić je i u Hrvatskoj ostvario svoj poduzetnički san.

"Nađite svoju strast, još idealno je ako ta strast je još nešto što pridonosi dosta novca i korisno je, onda je to idealan spoj svega" kaže poduzetnik Željko Brdarić.

Svoja iskustva na konferenciji Hrvatsko useljeništvo i gospodarski razvoj iznijeli su i drugi poslovni ljudi hrvatskih korijena. Rodna gruda privukla je i Antu Trbaru rođenog u Njemačkoj.

"Došao ovdje odslužiti vojni rok, zavolio, već prije volio svoju domovinu, a sada još više, vratio se u Njemačku, odstudirao, živio malo po Americi, svugdje negdje i odlučio se nakon prvog otvaranja kompanije u Njemačkoj, otvoriti ovdje u Đakovu u Hrvatskoj, vratiti se na rodnu grudu", kaže poduzetnik Ante Trbara.

Iz inozemstva se vratio i Anđelko Kaščel kako bi u Hrvatskoj pokrenuo posao s visokom tehnologijom na što su mnogi gledali s nevjericom.

"Tog momenta su nas pitali doslovno što će vama to, imate ciglu, beton i turizam, moje kolege koje su bili sa mnom su to shvatili i za par mjeseci smo postali pod navodnicima poželjna udavača", kaže poduzetnik Anđelko Kaščel.

Ante kaže da njemačka škola i hrvatska krv mogu sve, a da o sposobnosti Hrvata svjedoče i sportaši i poduzetnici.

"Nešto mora biti u toj našoj vodi, jer uvijek smo mi neki snalažljivi, uvijek ćemo naći put, naučit ćemo čak i Nijemca da nam ne treba ugovor, već kada ti dam ruku, pogledam ti u oči – to je dogovor", kaže Ante Trbara.

U poslu su, kažu, ključni ljudi, koji imaju poseban karakter, volju i znanje.

"Imamo jako dobre fakultete što se tiče software developmenta, elektrotehnike na FER-u, u Osijeku i ostalim gradovima, jako dobro pričamo engleski od malena i bez problema konkuriramo svjetskim firmama", kaže Željko Brdarić.

No, ništa se ne događa preko noći, poručuju povratnici naglašavajući da u Hrvatskoj kontinuirano treba raditi na poboljšanju poduzetničke klime i smanjenju administrativnih barijera te olakšavanju procesa povratka.

"U prvom redu rješavanje i državljanstva i boravišta i što brže doći do radnog mjesta i tako dalje, dobro je rečeno, neće se povratak dogoditi preko noći, nego jednostavno strpljivom i odgovornom politikom doći ćemo do rezultata" kaže Ivan Šipić, ministar demografije i useljeništva.

Na alarmantnu demografsku situaciju ukazao je i ministar obrane. "Danas u Hrvatskoj živi 3,8 – 3,9 milijuna Hrvata, ljudi, stanovnika, po prvi puta nakon ovog zadnjeg popisa veći broj Hrvata živi van Hrvatske nego u Hrvatskoj", kaže Ivan Anušić, ministar obrane.

U crnoj statistici ohrabruje podatak da je tri mjeseca zaredom zabilježeno 400 novorođenih više nego prethodne godine, a najavljeni su i programi potpore depopuliranim područjima u koja će biti uloženo 30 milijuna eura.