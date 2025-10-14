Bageri stigli u Istru: Počelo rušenje bespravnih kuća, inspektori objavili fotografiju

Građevinska inspekcija Državnog inspektorata (DIRH) u utorak je započela uklanjanje 15 bespravno izgrađenih objekata u Ližnjanu, čime se nastavlja velika akcija nadzora nezakonite gradnje na području Istre, izvijestili su iz DIRH-a.

U protekle dvije godine građevinska inspekcija detaljno je nadzirala područje Ližnjana, Šišana i Valture, u kojem je doneseno 155 inspekcijskih rješenja, a do sada su uklonjene 62 bespravne građevine.

U idućim danima, putem ugovornog izvođača i na trošak vlasnika, bit će uklonjena još 34 objekta, od kojih 15 u Ližnjanu i 25 u Šišanu. Vrijednost radova iznosi 203 tisuće eura bez PDV-a, navodi se u priopćenju.

Kuće za odmor na šumskim zemljištima

Od osnutka Državnog inspektorata 2019. godine na području Istre uklonjeno je 586 nezakonitih građevina, od čega su investitori sami uklonili 524 nakon postupanja inspekcije. Većinom se radi o kućama za odmor izgrađenima na poljoprivrednim i šumskim zemljištima izvan građevinskih područja, koje se ne mogu ozakoniti.

Osim u Istri, pojačani nadzori provedeni su i na otoku Velom Budihovcu, gdje je u lipnju uklonjeno 14 građevina unutar geoparka Viški arhipelag, te u kampovima u priobalnim županijama, gdje su u 20 kampova utvrđene povrede propisa o gradnji.

Za uklanjanje je obuhvaćeno 677 nezakonito izgrađenih mobilnih kućica, glamping šatora i drugih turističkih objekata, a u šest kampova uklonjeno ih je 187.

Nadzori diljem zemlje

Od travnja 2019. do listopada 2025. građevinska inspekcija obavila je više od 42 tisuće nadzora, donijela 6.652 rješenja o uklanjanju, podnijela 334 kaznene prijave i izrekla novčane kazne u ukupnom iznosu od 16,5 milijuna eura.

Na području cijele Hrvatske uklonjeno je 2.305 nezakonitih građevina, od čega je 151 uklonio Inspektorat putem izvođača.

Državni inspektorat poručuje da će se nadzori i dalje provoditi diljem zemlje kako bi se prostor zaštitio od betonizacije i drugih oblika devastacije.

