Ilegalno klanje, meso i svinje na crno! Stručnjakinja potvrđuje ono čega se svi boje

Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić bila je gošća u RTL-u Danas s kojom smo razgovarali o situaciji s afričkom svinjskom kugom.

Vidjeli smo da su se mjere pooštrile, ali građani se toga ne drže. Što dalje?

Apeliramo na odgovornost svih građana da se drže svih propisanih mjera jer je cilj zaštititi zdravlje naših životinja, svinjogojstva i spriječiti širenje bolesti te zaštititi gospodarstvo.

Mjere su donesene u petak u skladu s epidemiološkom procjenom na terenu, imamo cirkulaciju virusa kod divljih svinja, proboj je i kod domaćih svinja, a izvješća Državnog inspektorata ukazuju na neudovoljavanje uvjetima, na ilegalne aktivnosti pa i u Brodsko-posavskoj županiji u kojoj su se morale donijeti mjere.

Uvođenje novih mjera znači li da se situacija nije mogla držati pod kontrolom, odnosno zaraza da se nije mogla držati pod kontrolom?.

Sve mjere se kontinuirano izrađuju, provjeravaju, planiraju ovisno o epidemiološkoj situaciji, a ona je bila takva da se moralo ići na ovu mjeru privremeno dok se bolest ne stavi pod kontrolu, zato što smo imali pojedine situacije i loše biosigurnosne uvjete na objektima.

Ali ilegalne aktivnosti koje uključuju i meso i proizvode i žive svinje jako povećavaju rizik.

Tri županije – uz Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku – su u visokom riziku zbog cirkulacije virusa.

Što je najveća opasnost, gdje ljudi griješe i nesvjesno šire zarazu?

Prvo, ne pridržavaju se osnovnih propisa, ni zakona ni propisa o biosigurnosti koji su na snazi punih 18 godina. Vjerojatno nisu svjesni situacije iako smo dugi niz godina provodili edukacije, upozoravali na bolest i pripremali se.

O čemu se točno radi, je li bilo novih ilegalnih aktivnosti?

Da, premještanje ilegalno svinja, ilegalni objekti, ilegalno klanje, ilegalna prodaja mesa.

To je sad unutar mjesec dana?

Da, na području zona ograničenja u koju spada i Brodsko-posavska županija, od prošlog četvrtka to su i dvije općine iz Virovitičko-podravske županije.

Mjere su uvedene, građani otvoreno kažu da se neće pridržavati mjera. Ima li dovoljno inspektora na terenu?

Kontinuirano smo u kontaktu s Državnim inspektoratom. Nacionalni krizni stožer kontinuirano komunicira sa svim svojim članovima. DIRH je stavio na raspolaganje dovoljan broj inspektora na terenu i dobro su raspoređeni. Za sad nema problema.

Ide mnogo manifestacija, jesen dolazi – koliko će ove mjere biti na snazi i vaša poruka svima?

Ovisi o epidemiološkoj situaciji, ovo su mjere privremene, koliko dugo – ne možemo reći. Sve ovisi hoće li se ljudi pridržavati svih propisa za držanje svinja, zato apeliram da svi budemo odgovorni, da se držimo mjera jer samo zajednički možemo zaustaviti širenje bolesti.

Kakvo je stanje, ima li novih slučajeva?

Zadnji slučajevi bili su u petak, dva u općini Erdut – to je 51 potvrđen slučaj na objektima s držanim svinjama i 218 slučajeva divljih svinja prema podacima koji su obrađeni u petak u 15 sati.