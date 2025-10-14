Divlji jelen kopitario cik-cak po centru metropole, stručnjak otkrio: 'Nalazimo mi svašta...'

U Zagrebu nesvakidašnji prizor – u samom središtu grada pojavio se jelen. Snimljen je kako trči ulicom uz park Ribnjak.

Građani su bili iznenađeni, a oni koji su ga sreli na cesti uspješno su ga zaobišli dok se vidno uznemirena životinja kretala tramvajskim tračnicama. Posljednji put viđen je na sjeveru grada, na području Medveščaka.

O jelenu koji luta metropolom u RTL-u Danas razgovarali smo s Darkom Ozmecom, voditeljem terenske službe Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba, koji kaže da su nakon dojave obišli taj dio grada.

"Nismo ništa uočili. Gospodin je dojavio da je vodio dijete kod Ksavera u vrtić i da je jelen otišao u šumarak", rekao je Ozmec.

Potvrdio je da je riječ o plašljivoj životinji i da divljač nije naviknuta na gradski promet i buku.

"Pretežno se spuštaju noću, kad je grad miran, a kad krene jutro – nastane lagani kaos", objašnjava.

Na pitanje je li moguće da je jelen došao s Pantovčaka, odgovorio je kako to nije moguće sa sigurnošću reći.

"Ovo je veliki grad okružen šumama i zelenim površinama, i svašta se može pronaći u radu. Tko prati naš rad zna da u Zagrebu nalazimo sve – od egzotičnih životinja do kućnih ljubimaca", rekao je Ozmec.

Razgovarali smo i s nekim stanovnicima tog dijela grada. Jedna gospođa rekla je da nikad nije vidjela takvo što u središtu Zagreba, ali da se pročulo kako je jelen možda stigao s Pantovčaka.

Drugi sugrađanin rekao nam je da na Cmroku ima jelena, pa je moguće da je neki od njih pobjegao prema Ribnjaku.