Male gadljive životinjice u hrvatskim zatvorima izazvale paniku i među policajcima: 'Možda ide tužba!'

Situacija sa stjenicama u spliskom zatvoru Bilice alarmanta je. Ima li takvih problema i u drugim zatvorima za RTL Danas komentirao je dopredsjednik Sindikata pravosudne policije Jelenko Krešo koji je rekao je da postoje informacije da postoji proboj i u drugim zatvorima, ne u toliko velikom broju.

"Drži se stvar pod kontrolom i provode se mjere da to ne bukne problem i drugdje kao i u Bilicama. Kad dolaze zatvorenici iz Splita i drugih mjesta, uzima se odjeća, zamrzava, pere se, zatvorenik dobiva drugu odjeću i drži se u karanteni da se ne dogodi proboj. Za sada ne postoji takav problem kao u Bilicama, ali u Bilicama to traje 20 godina i nije ništa riješeno. Ako dođe do proboja u drugim zatvorima, ne znam kako će se to riješiti ako se u Bilicama nije riješilo 20 godina", rekao je. U resornom Ministarstvu pravosuđa za Bilice su naveli da će izmjestiti neke od zatvorenika kako bi se provela dezinskecija.

Komentirao je i taj potez.

"Vidite da, da je samo 30 zatvorenika (imalo taj problem op.a= u dvadeset godina, nešto bi se riješilo. Bojimo se da je problem puno veći, a i u sindikatu smo navikli da se svi naši problemi banaliziraju i da nam govore da nije to baš tako,. Reakcija uvijek kasni i kaskamo za svime. U opasnosti nisu samo zatvorenici, nego i kolege policajci. Uz sav stres koji donose manjak ljudi i prekovremeni sati – ljudi su i obiteljski ljudi, iako sve poduzimaju da ne dođe do problema. Pitanje je hoće li netko donijeti stjenice, što onda, tko će platiti deratizaciju – to puno košta, a tu je i stigmatizacija. Mnogi imaju djecu, velika je vjerojatnost da stjenice probiju van zatvora", upozorava Krešo.

Gdje premjestiti ljude da se deratizira?

"To se trebalo riješiti prije 20 godina, a sad gasimo požar. Trideset zatvorenika – što je s ostalima? Ne zna stjenica koja je ćelija broj pet pa neće u broj šest. Stjenice su po cijelom zatvoru, nisu samo u ograničenom prostoru. Previše je zatvorenika, zatvori su derutni i ne može se održavati higijena kad je masa pukotina u kojima se zadržavaju. Stručnjaci kažu da se sve mora zatvoriti i staviti u karantenu da se suzbije. I mi, policija, morat ćemo zatražiti pravnu pomoć, vjerojatno će ići tužba jer imamo pravo na normalne uvjete rada, da nam nije ugroženo zdravlje i da se ne moramo bojati za svoj život. Nije to da stjenica neće ići iz ćelije broj pet u ćeliju šest. Ona je u cijelom zatvoru", navodi.

Kaže da je previše zatvorenika, da su zatvori derutni i da se ne može providiti higijena kojom bi se suzbile stjednice. "Masa je pukotina, otvora u kojima su. Stručnjaci kažu da se mora sve zatvoriti i staviti u karantenu da se one suzbiju. I mi iz pravosudne policije morat ćemo zatražiti pravnu pomoć, vjerojatno će da će ići tužba jer imamo pravo na normalne uvjete rada i da nam nije ugoženo zdravlje, da se ne moramo bojati za svoj život", rekao je.