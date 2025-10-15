Lovci doživjeli neočekivani susret: 'Jedan mi je visio nad glavom'

U Zagvozdu su lovci morali prekinuti lov nakon neočekivanog susreta s čak devet poskoka. Lovci tvrde da ih svake godine ima sve više, a nedavni ugriz bio je koban i za jednu kravu.

Otrovnice su iznenadile grupu lovaca u predjelu lovišta Osoje kod Rakinih kuća. Iskusni lovac Ivica Buljubašić iz Lovačke udruge “Zec” iz Zagvozda opisao je šokantan prizor:

„Kad sam došao na to mjesto, odmah sam zastao jer sam primijetio na granama dva. Jedan je bio dolje na Plitvine... Imao sam veliki šešir i kad sam se okrenuo, jedan mi je visio gore nad glavom. Prebrojio sam sve to i bilo ih je više od sedam, osam do devet komada. Povukao sam se i ovog mladića zamolio da se i on povuče. Obavijestio sam lovnika da prekine lov jer da su tu došli psi, bilo bi problema.“

Lovac tvrdi kako su zmije sve veće i sve brojnije, a dvije je uspio i fotografirati. Da otrovnice nisu rijetkost, potvrđuju i drugi – prije nekoliko dana u Zagvozdu su dvojica geodeta iz Kaštela i Splita imali neugodan susret s poskokom.

Susreti s otrovnicama

Josip i Šime, geodeti, prisjećaju se: „Nije bilo nimalo ugodno. Još uvijek se, kad pomislim na to, tresem. Vjerojatno je kolega malo zašumio dok smo prolazili uz taj zid i poskok se prepao pa krenuo bježati prema suhozidu. Ja sam zakoračio između dva kamena i točno mi je između nogu prošao.“

Na pitanje bi li kolega zahvalio Bogu što nije bio na tom mjestu, kroz smijeh potvrđuje: „Tako je, da ga nisam ja prvi vidio.“ „Sreća da je kolega vidio rep, inače bi rekli da umišljam.“ No susreti s poskocima nisu bezopasni – ni za ljude ni za životinje. Lovci upozoravaju da su zbog ugriza otrovnica nerijetko gubili pse, ali i drugu stoku.

Ivica Buljubašić dodaje primjer od prije nekoliko tjedana: „Prije petnaestak dana, čovjek koji se bavi stočarstvom pustio je govedo u ogradu ispod autoceste. Poskok mu je ugrizao kravu za jezik i to je bila katastrofa – glava joj je otekla, razvalila se čeljust i ona je na kraju uginula.“

Toplo vrijeme i dalje pogoduje gmazovima. U potrazi za hranom sve se češće kamufliraju ne samo među kamenjem, nego i na stablima. Ivo Čagalj iz Zagvozda kaže: „Oprezniji smo najviše radi djece. Ovdje ima puno djece koja borave vani cijeli dan, igraju se, pa sam najviše oprezan radi toga.“

Sličan strah dijeli i Josipa iz Brela: „Reče se da one padaju sa stabla od Velike do Male Gospe. Ja tada izbjegavam apsolutno sva stabla na ovom svijetu... Totalno smo na oprezu.“

No, iako lovci tvrde da ih ima „na svakom koraku“, stručnjaci upozoravaju da je stvarnost drukčija. Jure Skejić, kustos Prirodoslovnog muzeja u Splitu, objašnjava: „Zmije su se zadnjih godina dosta prorijedile. Ne znam je li to zbog promjene klime, betonizacije ili urbanizacije, ali ne samo zmija, nego je svih životinja manje.“

Susret s poskokom, poručuju stručnjaci, najbolje je izbjeći. Ako se ipak dogodi, najvažnije je ostati miran, jer će zmija u pravilu sama otići svojim putem.