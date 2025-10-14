Brat čileanskog predsjednika za RTL Danas otkriva kako njihovo podrijetlo može pomoći Hrvatskoj

Jedan od najpoznatijih potomaka hrvatskih iseljenika u svijetu trenutno je predsjednik Čilea Gabriel Borić. U Hrvatskoj trenutno boravi njegov brat Simon Borić koji je za RTL Danas otkrio što osjeća prema zemlji svojih predaka, što kaže o bratu predsjedniku i koliko dijaspora znači za domovinu. S njim smo razgovarali u Osijeku.

Možete li nam, molim Vas, reći svoje prve misli, emocije i dojmove o Hrvatskoj?

Otkad pamtim, svih svojih 36 godina, osjećam da sam dio ove zemlje. Naši su djedovi i bake, naša obitelj, došli iz daleka — iz Dalmacije, s različitih otoka: Ugljana, Hvara i Brača. Preselili su se u Zagreb i mi smo doista povezani s tim korijenima. Osjećam ljubav prema ovoj zemlji. Osjećam i da trebam raditi za ovu zemlju, učiti od nje. Osjećam divljenje prema Hrvatskoj.

Ova konferencija govori o poslovnim prilikama za hrvatsko iseljeništvo ovdje u Hrvatskoj. Što mislite o tome?

Razmišljam o dvjema stvarima. Prvo, ideja o stvaranju Ministarstva demografije i useljeništva je nešto doista, doista sjajno. Mislim da svijet ide u drugom smjeru, i zato je ovo pravi potez. Zato čestitam vlastima ove zemlje što razmišljaju o tome kako se ponovno povezati s dijasporom, ali i kako iskoristiti potencijal mnogih ljudi koji žive izvan Hrvatske. Osjećam se kao Hrvat, iako sam Čileanac, osjećam se kao Hrvat i mislim da moram dati ovoj zemlji, ali i učiti od nje kako bih mogao dati i Čileu. Mislim da je ova konferencija vrlo, vrlo korisna jer dosad nije bilo puno informacija, a sada ih žele podijeliti kako bismo mogli pokrenuti različite projekte u Hrvatskoj i između Hrvatske i Čilea.

Moram Vas pitati i treće pitanje. Vaš brat je predsjednik Čilea. Što to znači za Vas i što bi to moglo značiti za Hrvatsku?

Naravno, reći ću da sam jako ponosan, kao i cijela obitelj. Mislim da je to veliko iskustvo. Za Hrvatsku to znači još jedan cilj. Imamo mnogo političara iz raznih sektora koji su dio dijaspore i koji su također Hrvati u Čileu. Imamo dobitnike nacionalnih nagrada za znanost, književnost, koji su dio ove priče. Imamo nogometaše, biskupe i predstavnike Katoličke crkve koji dolaze iz Hrvatske. Sada imamo i predsjednika koji vuče korijene iz Hrvatske. To je još jedan dio velike dijaspore koja se osjeća dijelom ove prekrasne zemlje. Mislim da to Hrvatskoj donosi nove prilike – da iskoristi ono što Vlada poručuje nama u dijaspori, i da se slično primijeni i u Čileu. Mislim da je za obje zemlje win-win situacija.