Predsjednik Čilea, državnik hrvatske krvi, nasmijao svijet jedinstvenom čestitkom povodom Dana djece

Gabriel Borić, predsjednik Čilea hrvatskih korijena, objavio je u ponedjeljak 'državničku' fotografiju kakva se rijetko viđa. Naime, svojim je pratiteljima čestitao Međunarodni dan djece (u toj državi se slavi 10. kolovoza) uz prigodnu fotografiju svoje kćerkice Violete koja je na njegovo lice i majicu vratila dio ručka.

"Sretan Međunarodni dan djece i od naše Violete", napisao je Borić, čija je objava postala hit na Instagramu s 385 tisuća lajkova te jedna od daleko najzapaženijih objava na Redditu.

Tamo je, pak, skupila preko 100 tisuća takozvanih goreglasova, dok se među komentarima istaknula duhovita opaska: "Djeluje prilično ponosno na svoje djelo".

Gabriel Borić Font, Hrvat po očevoj strani čiji korijeni sežu do otoka Ugljana, stupio je na dužnost 2021. godine kao najmlađi predsjednik u povijesti Čilea.

Borićev politički put započeo je kao vođa studentskih prosvjeda 2011. godine, gdje se, kao student prava na Sveučilištu u Čileu, profilirao kao glasan kritičar nejednakosti u obrazovnom sustavu.

Već 2013. godine ulazi u Zastupnički dom kao neovisni kandidat, razbijajući tradicionalni binomni izborni sustav. Njegov utjecaj dodatno je porastao tijekom masovnih socijalnih nemira (estallido social) 2019. godine, kada je odigrao ključnu ulogu u pregovorima koji su doveli do referenduma o pisanju novog ustava.

Na predsjedničkim izborima 2021. godine, kao kandidat lijeve koalicije Apruebo Dignidad, uvjerljivo je pobijedio desničarskog protivnika Joséa Antonija Kasta s 56 % glasova.

Njegova kampanja temeljila se na smjeloj izjavi: "Ako je Čile bio kolijevka neoliberalizma, bit će i njegov grob." Obećao je uspostavu socijalne države, širenje socijalnih prava, reformu privatiziranog mirovinskog i zdravstvenog sustava te jačanje zaštite okoliša, uključujući i blokiranje kontroverznih rudarskih projekata.