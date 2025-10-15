DAR ZA SVETOG OCA /

Nije basna - Lav je dobio konja. I to čistokrvnog, arapskog: Ime mu je Proton

Lav je dobio konja - zvuči kao basna, a zapravo je vijest iz Vatikana. Jedan je Poljak potaknut Papinom budnicom konkretnoj ljubavi tijekom svog misionarskog rada u Peruu dobio potrebu upravo to učiniti - Svetom Ocu darovati Protona, čistokrvnog arapskog konja, koji je inače poznat po svojoj snazi, brzini i izdržljivosti.

Andrzeju Michalskom to možda i nije bio neki problem jer je vlasnik ergele u Poljskoj u kojoj provodi i programe hipoterapije za djecu s invaliditetom. Arapski je konj, za kojeg kažu i da je jedina istinski čistokrvna pasmina, Papi uručen jutros neposredno prije opće audijencije.

15.10.2025.
20:08
RTL Danas
Papa Lav Xiv.KonjDar
