Hrvati otkrili žive li bolje nego prije devet godina: Plenkoviću se baš i neće svidjeti odgovori

Premijer Andrej Plenković zastupnicima je predstavio godišnje izvješće Vlade, poznatije kao izvješće o stanju nacije. Pa je tako poručio da Vlada ne smatra da je riješila sve probleme i da sve radi idealno, ali se trude da građani žive bolje, a gospodarstvo bude što otpornije.

Premijer je rekao i da je dug države manji od štednje građana i tvrtki u bankama. Nezaposlenost je, poručuje, rekordno niska. A u svom govoru je kritizirao oporbu, Hrvatsku udrugu poslodavaca i Hrvatsku narodnu banku.

Premijer je izvješće podnio uoči devete obljetnice svog mandata, koja će biti u nedjelju, pa smo pitali i vas - "Živite li sada bolje nego prije devet godina?"

"Da, živim bolje od 2017., od kada sam u Njemačkoj", rekao je Pero.

"100 puta bolje, samo neka tako ostane", rekla je Ljuba.

"Sad ako hoćeš preživjeti mjesec, moraš dva posla raditi, eto toliko", rekla je Ivana.

"Prije devet godina sam nekako i živio, a sad jedva preživljavam", rekao je Nenad.

"Žalosno kakvo pitanje, tada sam imala plaću i donekle smo moj muž mogli živjeti a danas sa mirovinom preživljavamo", kaže Vuka.

"Od kad ste uveli euro mi smo sirotinja a i u kunama nismo bili puno bolji", rekla je Katica.

"Pa živi se normalno. Odem van i svugdje je isto. Razlika je samo što se ovdje svi bave politikom i sve komentiraju... a vani šutimo i radimo. Super nam je, kafići su i dalje puni, svi se vozaju autima i pola nacije pusi kutiju dnevno. Toga nema nigdje hahah", kaže Jura.

"Ne, moja obitelj i ja ne živimo bolje. Naša kuca je značajno stradala u potresu. Obnova se jos nije dogodila i ne znamo kada ce. Podigla sam kredit da se sami zbrinemo jer negdje živjeti se mora. Kao posljedica potresa - postala sam Osi. Jedva ostvarila status. Inkluzivni dodatak i dalje čekam. Samo-zaposlena sam. Ako je bitno doktorica znanosti. Suprug HB, dragovoljac od 9.10.1990., HRVI. Svakodnevno gledamo kako stradala kuca propada, te biva opasna za ljude i imovinu - ali to nikoga ne zanima. Ne odustajemo i ne dozvoljavamo da primitivizam zavlada našim životom. Podrška svima da ustraju u svojim ciljevima", napisala je Daša.

"Toliko dobro da se pitam kako i za pogreb mi da skupimo", piše Predrag.

"Živim puno lošije, mirovina je bijeda", piše Štefanija.

"Šta praviš budale od nas. Stidi se uništavač Hrvatske.Postavljaš glupa pitanja a znaš da preživljamo s mizerijom od mirovine", piše Marija.

