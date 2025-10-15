Dječja psihologinja progovorila o stravičnom napadu na stariju osobu u Splitu

'MOTIV JE OSVETA'? /

Prema posljednjim informacijama iz PU splitsko-dalmatinske, maloljetni napadači na stariju osobu još uvijek nisu uhvaćeni. No, od jučer, otkako su objavljene snimke, policija je potvrdila identitet mogućih osumnjičenih, kao i identitet žrtve te djevojke koja je sjedila kraj njega.

Podsjetimo, uznemirujuća snimka iz Splita šokirala je hrvatsku javnost. Na njoj se vidi kako nekoliko maloljetnika udara starijeg muškarca. Jedan od mladića zadaje 71-godišnjaku prvi udarac, a onda ga drugi nogom udara u glavu. Napad se dogodio 19. rujna na splitskim Bačvicama.

Sve okolnosti ovog slučaja trebalo bi razjasniti kriminalističko istraživanje koje je još uvijek u tijeku. Policija je dosad razgovarala s više sudionika incidenta. Teško je govoriti o motivima bilo kakvog nasilja, no prema snimci koja je objavljena, čini se da su maloljetnici imali neku vrstu osvetničke pobude.

Upravo o tome, o uzimanju pravde u svoje ruke, Dragana Eterović se uživo javila sa splitske rive. U njenom društvu bila je dječja psihologinja Žana Pavlović. Više doznajte u videu.