Mladići koji su u Splitu pretukli starca (72) imaju 15 i 17 godina: 'Baš me briga što krvari'

Dvojica mladića koji su maltretirati i tukli starijeg muškarca na splitskim Bačvicama već su otprije poznati policiji. Riječ je, neslužbeno, o mladićima koji su 2008. i 2010. godište.

Na uznemirujućoj snimci, koju je objavila Slobodna Dalmacija, vidi se stariji čovjek koji sjedi na klupi, pored njega je gospođa, kada jedan od mladića zadaje prvi udarac, a drugi mladić ga udara u glavu nogom.

"Ubit ćete čovjeka, ima 90 godina", čuje se ženski glas u pozadini. "Čovjek krvari", dodaje osoba koje je snimila video.

"Šta me boli k**ac što krvari", nadovezuje glas iz pozadine.

Policija traži počinitelje

Splitska policija potvrdila je za RTL Danas da su poznati sa sadržajem snimke i da su pokrenuli istragu. Napad se, prema njihovim riječima, dogodio još 19. rujna.

"Policija je tijekom jučerašnjeg dana upoznata sa sadržajem snimke. Odmah smo inicirali kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti nastanka događaja te identiteta sudionika. Utvrđeno da je je događaj bio 19. rujna 2025.godine.

"Odmah smo inicirali kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti nastanka događaja te identiteta sudionika. Policijski službenici su sinoć utvrdili identitete oštećenih osoba, s njima su obavljeni razgovori i zaprimljena je kaznena prijava", navode iz policije.

Dodaju kako su utvrdili i identitet mogućih napadača koje još traže. Napadnuti 72-godišnjak koji je lakše ozlijeđen. Na snimci se čuje kako mladići tvrde da je 72-godišnjak nekoga napao, što on negira.

