Uznemirujuća snimka iz Splita, mladići pretukli starca: Krvari i drži se za glavu

Splitsko-dalmatinska policija traga za napadačima koji su na području Splita pretukli starca.

Jezivo nasilje su i snimali, a portal 24 sata u utorak je došao u posjed uznemirujućeg videa.

Vidi se kako se dvojica mladića iživljavaju nad starijim muškarcem i to iz "osvete" jer je navodno tukao ženu. "Nisam je napao", pokušava im do znanja dati muškarac dok se drži za glavu.

Krvario je

Potom se čuju i drugi ljudi, koji ističu da krvari te da ga prestanu tući jer bi ga mogli ubiti. Na snimci se pojavljuje i žena. Portal 24 sata neslužbeno doznaje da je riječ o maloljetnicima.

Policija ističe da su kriminalističko istraživanje pokrenuli u utorak kako bi utvrdili sve okolnosti događaja i identitet sudionika. Dodaju da su sinoć utvrdili identitete oštećenih osoba, razgovarali s njima i zaprimili kaznenu prijavu. Znaju i tko su napadači te ih trenutačno traže.

