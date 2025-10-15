ZLOČIN IZ OSVETE? /

Uznemirujuća snimka iz Splita, mladići pretukli starca: Krvari i drži se za glavu

Uznemirujuća snimka iz Splita, mladići pretukli starca: Krvari i drži se za glavu
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Policija je u utorak pokrenula kriminalističko istraživanje

15.10.2025.
11:25
Erik Sečić
Ivo Cagalj/pixsell
Splitsko-dalmatinska policija traga za napadačima koji su na području Splita pretukli starca. 

Jezivo nasilje su i snimali, a portal 24 sata u utorak je došao u posjed uznemirujućeg videa.

Vidi se kako se dvojica mladića iživljavaju nad starijim muškarcem i to iz "osvete" jer je navodno tukao ženu. "Nisam je napao", pokušava im do znanja dati muškarac dok se drži za glavu.

Krvario je 

Potom se čuju i drugi ljudi, koji ističu da krvari te da ga prestanu tući jer bi ga mogli ubiti. Na snimci se pojavljuje i žena. Portal 24 sata neslužbeno doznaje da je riječ o maloljetnicima. 

Policija ističe da su kriminalističko istraživanje pokrenuli u utorak kako bi utvrdili sve okolnosti događaja i identitet sudionika. Dodaju da su sinoć utvrdili identitete oštećenih osoba, razgovarali s njima i zaprimili kaznenu prijavu. Znaju i tko su napadači te ih trenutačno traže. 

SplitMaloljetniciPremlaćivanje
