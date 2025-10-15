SKINUT S RESPIRATORA /

Liječnici satima operirali ranjenog učenika (17) iz Bedekovčine: Evo u kakvom je stanju

Operacija je trajala više sati

15.10.2025.
10:43
danas.hr
Robert Anic/pixsell
Učenik (17) srednje škole u Bedekovčini skinut je s respiratora i nalazi se izvan životne opasnosti, doznaje Jutarnji list u srijedu iz KBC-a Zagreb. 

Podsjetimo, 17-godišnjak je ozljede zadobio u utorak nakon obilježavanja Dana kruha ispred škole, dok je drugi učenik mahao vrećicom u kojoj je bio nož. Slučajno ga je ubo u prsa i nanio mu ozljede opasne po život.

Hitne službe brzo su intervenirale i mladića helikopterom prevezle u KB Dubrava, a zatim na Rebro. Nakon višesatne operacije, njegovo stanje je stabilizirano. 

POGLEDAJTE VIDEO: Močili su maramice i pomagali ubodenom dječaku kojemu je nož probio poplućnicu

UčenikNožBedekovčina
SKINUT S RESPIRATORA /
Liječnici satima operirali ranjenog učenika (17) iz Bedekovčine: Evo u kakvom je stanju