Liječnici satima operirali ranjenog učenika (17) iz Bedekovčine: Evo u kakvom je stanju

Kako je moguće da je dječak imao nož, je li bio njegov ili iz škole? Ravnateljica: 'Zaista ne znam'
Operacija je trajala više sati
Učenik (17) srednje škole u Bedekovčini skinut je s respiratora i nalazi se izvan životne opasnosti, doznaje Jutarnji list u srijedu iz KBC-a Zagreb.
Podsjetimo, 17-godišnjak je ozljede zadobio u utorak nakon obilježavanja Dana kruha ispred škole, dok je drugi učenik mahao vrećicom u kojoj je bio nož. Slučajno ga je ubo u prsa i nanio mu ozljede opasne po život.
Hitne službe brzo su intervenirale i mladića helikopterom prevezle u KB Dubrava, a zatim na Rebro. Nakon višesatne operacije, njegovo stanje je stabilizirano.
