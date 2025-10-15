Psihologinja otkrila vjerojatan motiv šokantnog napada u Splitu: 'To je zabrinjavajuće'

Prema posljednjim informacijama iz PU splitsko-dalmatinske, maloljetni napadači na stariju osobu još uvijek nisu uhvaćeni. No, od jučer, otkako su objavljene snimke, policija je potvrdila identitet mogućih osumnjičenih, kao i identitet žrtve te djevojke koja je sjedila kraj njega.

Podsjetimo, uznemirujuća snimka iz Splita šokirala je hrvatsku javnost. Na njoj se vidi kako nekoliko maloljetnika udara starijeg muškarca. Jedan od mladića zadaje 71-godišnjaku prvi udarac, a onda ga drugi nogom udara u glavu. Napad se dogodio 19. rujna na splitskim Bačvicama.

Sve okolnosti ovog slučaja trebalo bi razjasniti kriminalističko istraživanje koje je još uvijek u tijeku. Policija je dosad razgovarala s više sudionika incidenta. Teško je govoriti o motivima bilo kakvog nasilja, no prema snimci koja je objavljena, čini se da su maloljetnici imali neku vrstu osvetničke pobude.

Upravo o tome, o uzimanju pravde u svoje ruke, razgovarali smo s dječjom psihologinjom Žanom Pavlović.

Je li osveta bila motiv maloljetnih napadača?

„Iako je policijska obrada još u tijeku, pa ne možemo komentirati konkretan slučaj, čini se vrlo vjerojatnim da je u pitanju bila osveta“, kaže Pavlović. „To je zabrinjavajuće, s obzirom da se radi o maloljetnicima. Ako dopustimo da djeca i tinejdžeri uzimaju pravdu u svoje ruke, to nikako ne može biti dobro.“

Dodaje da je važno poslati jasnu poruku da postoje brojni drugi načini za rješavanje sukoba kako nasilje ne bi eskaliralo.

Čini se da je maloljetničko nasilje u porastu? „Da, potpuno ste u pravu“, potvrđuje psihologinja. „Prema policijskim podacima, zabilježen je porast od oko 30 posto slučajeva vršnjačkog nasilja početkom 2025. godine. Sve mlađi maloljetnici sudjeluju u nasilju, a neki se čak i organiziraju u male bande, što je izrazito zabrinjavajuće. To pokazuje da više ne živimo u sigurnim gradovima i da se mora nešto poduzeti kako bi se situacija smirila.“

Tko je zakazao – roditelji, društvo, škole, institucije? „Rekla bih da smo svi pomalo zakazali“, kaže Pavlović. „Uvijek polazimo od obitelji, ali i od institucija. Moramo se ozbiljno uhvatiti u koštac s valom nasilja koji je svuda oko nas. Djeca i mladi nisu dobro – to su simptomi na koje smo trebali reagirati puno ranije, kroz prevenciju, a sada i konkretnim aktivnostima kako bismo suzbili ovaj val nasilja.“

POGLEDAJTE VIDEO: Split u šoku zbog napada na Bačvicama: 'Oni su molili mlade da prestanu tući starca?! Grozno'