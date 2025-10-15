SLUČAJ DANKE DERIFAJ /

Sloković bez pardona o Turudićevoj optužnici: 'Režem diplomu ako nađete sličan slučaj'

Dva mjeseca nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić naložio izvanredni nadzor u splitskom tužiteljstvu zbog slučaja Thompson i optužnice protiv novinarke Danke Derifaj, stigli su rezultati. Iako je, kako kaže, postupak mogao biti gotov i puno prije, tužiteljica koja je potpisala optužnicu neće snositi odgovornost.

„Zamjenica, uredovna zamjenica koja je radila, neće odgovarati zato što je odlučila kako je odlučila – a odlučila je podići optužnicu protiv novinarke“, izjavio je Turudić pred novinarima.

Objasnio je kako tužitelji ne mogu snositi odgovornost za svoje pravno mišljenje, no priznao je da je postupak u slučaju Thompson trajao predugo – čak četiri godine, a da o tome nitko nije bio obaviješten.

Unatoč svemu, poručuje, optužnica ostaje na snazi. „Optužnica je podignuta. Nećemo ništa mijenjati. Neka nadležni sud da svoj stav o toj optužnici,“ rekao je Turudić, te dodao: „Da smatramo da nije utemeljena, razgovarali bismo o povlačenju. No mislimo da jest – iz optužnice proizlazi osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo koje je stavljeno na teret.“

Odvjetnica Danke Derifaj jasno poručuje da obrana ne namjerava prihvatiti kazneni nalog: „Nama ne pada na pamet pristati na to. Ne priznajemo krivnju. Ako mi pokažete nekoga tko je kazneno gonjen i osuđen jer je ušao u tuđi vrt, i to sa suvlasnikom, ja režem svoju diplomu“, kazala je Jadranka Sloković. Više doznajte u prilogu Ivane Ivanda Rožić.

15.10.2025.
20:35
Ivana Ivanda Rožić
Danka DerifajMarko Perković ThompsonIvan TurudićDorhJadranka Sloković
