Hrvatska zgrožena brutalnim napadom: 'Nitko nema pravo uzeti zakon u svoje ruke'

Uznemirujuća snimka dolazi iz Splita. Na njoj se vidi kako nekoliko maloljetnika udara starijeg muškarca. Jedan od mladića zadaje 71-godišnjaku prvi udarac, a onda ga drugi nogom udara u glavu. Policija provodi kriminalističko istraživanje. Otkrili su identitet svih osoba sa snimke.

"Krvari, jeste li dobro? Što me boli k***šta krvari", čuje se na snimci.

"Grozno, zgrožena sam, a šta reću u današnje vrime. Nema čovjek što reći, mislim da sve iz kuće polazi", kaže Milenka iz Splita.

"Kažu da su ga išli zamoliti, šta zamoliti? Trebalo je njega prijaviti, zvati policiju. Oni su išli moliti mlade da prestanu tući starca?! Grozno", ogorčena je Nada iz Splita. "Strašno, ma to je prestrašno, svako nasilje je prestrašno, pogotovo na nemoćnom starijem čovjeku", kaže Silvana iz Splita.

Pokraj napadnutog čovjeka na klupi sjedi 43-godišnja žena. Mladići tvrde da je starac nekoga napao, što on negira. Lana Peto Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda i predsjednica Udruge sudaca za mladež ističe kako nitko nema pravo uzimati Zakon u svoje ruke.

"Mi djeci i odraslima jasno trebamo reći da ne mogu uzimati Zakon i pravdu u svoje ruke. Nismo divlji zapad, mi smo 21. stoljeće gdje to treba prijaviti policiji." Više doznajte u prilogu Kristine Čirjak.