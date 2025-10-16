Na otoku Ugljanu je 'kvadrat' skuplji nego u Dubrovniku i Zagrebu: Doznajemo zašto

ČAK 5290 EURA /

Na nerazvikanom otoku preko puta Zadra prosječna cijena kvadrata u novogradnji za 44 posto premašuje cijenu najluksuznijih zagrebačkih kvadrata.

Austrijska obitelj kupila je staru kuću u Kukljici prije dvije godine. Iako su je morali potpuno renovirati, vlasnik smatra da su kupnju obavili u posljednji trenutak prije nego su cijene na otoku odletjele u nebo.

'Nije bila preskupa jer kad dosta radova možete obaviti sami, to je izvedivo, ali kada morate plaćati za sve, mislim da i nije baš priuštivo.. Mi smo dosta sreće i jer sam ja po struci arhitekt i sva naša djeca znaju raditi, pa smo većinu radova radili sami, a ostao su radile lokalne tvrtke' kaže Anton Paljanih iz Austrije.

Stranci će promjeniti 'malo misto'

Ive, koji u mirovini strpljivo popravlja brodski motor da bi popodne mogao ići na lignje, smatra kako će veliki novac i stranci ipak promijeniti njihovo malo misto.

'To je neminovno. Nas je sve manje, a njih je sve više.. Ovi Zagrepčani, Zagorci, oni se uklope i čak idu na ribarenje i tako A stranci oni su sami za sebe. Malo njih dolazi u kafiće. Naši ujutro obavezno. To vam je sve što je živo u Kukljici dolazi u kafić', kaže Ive Ranj iz Kukljica.

Ritam na otoku je opušteniji nego na kopnu. 'Stresa nema siguro.. Idu na ribarenje većina, jer lipo je nešto uvatiti, a ne košta. Onda masline su sada. Već su se počele brati. To i mene čeka sutra', kaže Ive.

Niču nove vile

Kukljica je potpuno pokrivena vodovodnom mrežom i 90 posto s kanalizacijskom, ali već računaju da će ih biti potrebno nadograđivati.

'Zimi 400 stanovnika, u sezoni 4 tisuće i tu infrastrukturu treba nadograđivati svake godine, pa i obalni pojas, plaže, javne površine itd. To je jedan veliki zahvat, zahtjevan posao pred nama. To je dobro što je potražnja za izgradnjom u ovim krajevima, međutim mora se to kontrolirati ta buduća izgradnja da ne dođe do preizgrađenosti', kaže načelnik općine Marin Boško (nezavisni).

A posao na građevini ne staje. Na rubnim dijelovima malog ribarskog mjesta svakodnevno niču nove moderne vile i luksuzni apartmani. Cijene su u prvom redu do mora već sada u prosjeku od 4 do 4 i pol tisuće eura za metar kvadratni.

Prosječni kvadat 5290 eura

Agent za promet nekretninama, specijaliziran za Ugljan, kaže kako je do službene procjene prosječnog kvadrata od 5290 eura vjerojatno došlo tako što su u izračun ušle i neke natprosječno skupe nekretnine.

'Imate od 3-4 milijuna eura luksuzni objekti, vile, plaćena je nedavno i 5 i pol milijuna. Po meni od skupljih nekretnina uopće u Zadarskoj županiji, upravo na otoku Ugljanu prodana u zadnje dvije-tri godine što meni nije poznato da je prodano u Zadru i na obali', kaže Hrvoje Rončević, agent za promet nekretninama iz Zadra. Više pogledajte u prilogu