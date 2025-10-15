Kirurg iz Splita upozorava: 'Nakon tolike pauze Beroš mora položiti četiri ispita'

Vili Beroš na novom poslu u Vinogradskoj bolnici starta za dva tjedna. Kako doznaje RTL radit će u neurokirurškoj ambulanti. Čuli ste već premijera i ministricu zdravstva, nije problem što nije radio sedam godina, jer medicina se kao vožnja bicikla, ne zaboravlja.

E pa danas je ministrici Ireni Hrstić odgovorio jedan splitski liječnik i gradski vijećnik. Marko Matijević, specijalist kardiotorakalne kirurgije i splitski gradski vijećnik stranke Centar rekao je da njezinu izjavu da se medicina ne zaboravlja ne podupire znanstvena literatura.

Upravo suprotno, tvrdi doktor Matijević, studije pokazuju da prekid od samo 15 do 57 dana dovodi do produljenja operacijskih zahvata za 3-7% zbog gubitka tehničke vještine, a prekidi rada od 1-2 godine kod kirurga smanjuju tehničku kompetenciju i vođenje u operacijskoj sali. A od minsitrice zdravstva traži da se za svoju izjavu ispriča.

Matijević: Beroš mora proći proces duge revaluacije

Kardiotorakalni kirurg Matijević ističe da su istupi ministrice Hrstić ispod svake razine. "Ministrici koja je između omalovažavanja vlastitih kolega i dodvoravanja vlastitom šefu, odabrala dodvoravanje šefu na jedan ružan način, to ne mogu oprostiti. I mislim da to nije razina jedne specijalistice gastroenterologije i docentice, a kamoli jedne ministrice zdravstva", kazao je.

"Ne bi dopustio da me operira bivši ministar Beroš niti bi to ikome savjetovao. Mi trenutno ne znamo kakve su njegove kirurške sposobnosti i znanje. Ja s kolegijalne strane i ljudske strane mislim da mu treba stručna pomoć sa strane komore, da provedemo istraživanje kao što to rade u Americi.

Ako neurokirurg dvije godine nije radio u praksi, on mora položiti četiri ispita i proći proces duge revaluacije. I onda mu se može reći evo ti možeš raditi ili ne možeš... Istu stvar treba napraviti gospodinu Berošu, bez ikakve iznimke. I meni ili bilo kojem drugom doktoru koji dugo vremena nije radio svoj posao", zaključuje.

