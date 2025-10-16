Bušite u 7 ujutro? E, pa susjedi vas sad mogu kazniti! Neki su već dobili opomene

NOVA PRAVILA /

Pas vam se pomokrio u liftu? Ili možda preglasno laje? Bušite zid u sedam ujutro ili baš za vrijeme Direkta? Kuhate bakalar pa smrdi cijeli kat? Držite bicikl ispred vrata umjesto u spremištu? Bacate plastiku u krivi kontejner? Organizirate preglasan tulum? E pa, zbog kršenja kućnog reda susjedi vas sada mogu kazniti. I to novčanom kaznom do 500 eura. Pravila su na snazi već nekoliko mjeseci, a u zgradama su počele stizati i prve opomene.

Jedna starija gospođa iz Zagreba redovito je noću hranila štakore. Glodavci bi se penjali po zgradi, a na prozoru ih je čekala večera. Susjedi su je snimili i zajednički joj uputili pisanu opomenu. Još nije kažnjena, ali ako nastavi, slijedi i službena kazna.

Novi zakon time je, čini se, zaživio u praksi. Zdravko Vladanović, predsjednik Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada grada Zagreba, ističe da se mnogi susjedi i dalje boje reagirati: "Postoji mogućnost da se susjedi jednostavno ne žele zamjeriti onome koji je neodgovoran. Jer tko zna što će napraviti ako mu zalijepim kaznu. To je prisutno u mnogim zgradama."

Tin Bašić, suosnivač platforme ZGRADOnačelnik.hr, smatra da će vrijeme pokazati koliko će nova pravila doista pomoći: "Put do pakla popločan je dobrim namjerama. Nadajmo se da će ovo stvoriti više rješenja nego problema." Prema riječima Dražena Pompera iz Udruge Upravitelj, zakon nije zamišljen kao poticanje sukoba među susjedima:

"Zakonodavac nije zamislio da susjed tuži susjeda, nego da ako imamo nekog neposlušnog Peru u zgradi, taj se neposluh mora na neki način evidentirati." Više doznajte u prilogu Ivana Skorina.