DRAMA NA BAZENIMA /

Novi detalji trovanja u Splitu, u bolnici završilo pet ljudi: 'Miris je bio intenzivan'

Incident se dogodio u četvrtak na poljudskom bazenu, petero ljudi završilo je u bolnici nakon isparavanja kemikalija. 

Iz Ustanove Sportski objekti pojasnili su da je vanjski djelatnik koji je radio na ispiranju sustava izazvao kemijsku reakciju miješanjem klora i kiseline. Intenzivan i neugodan miris proširio se ventilacijskim sustavom.

S bazena su evakuirani svi posjetitelji, a dvoje djece od osam i 12  godina, zbog nadražajnog učinka plina i respiratornih poteškoća hospitalizirano je na Dječjoj klinici KBC-a Split gdje obrada traje. Kristina Bitanga, glasnogovornica KBC-a Split dodala je da je u međuvremenu pomoć u splitskoj bolnici zatražilo još dvoje djece i jedna odrasla osoba, no njihovo stanje još uvijek se utvrđuje medicinskom obradom.

Spasilac Lovre o drami 

Trenutke drame opisao je spasilac na bazenu Lovre Topić:  'Miris klora bio je izuzetno intenzivan u zraku, odmah me uhvatila glava. Djeca su kašljala, treneri i mi instantno smo reagirali. Sve smo uputili prema prvom izlazu, otvorili smo sve stijenke da se što prije počne zračiti'.

Više pogledajte u videu 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
16.10.2025.
13:54
RTL Danas
SplitBazenPoljudTrovanje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx