Kriminalist o mučnom slučaju s Bačvica: 'To ima posebnu dimenziju'

Uznemirujuća snimka dolazi iz Splita. Na njoj se vidi kako nekoliko maloljetnika udara starijeg muškarca. Jedan od mladića zadaje 71-godišnjaku prvi udarac, a onda ga drugi nogom udara u glavu. Policija provodi kriminalističko istraživanje. Otkrili su identitet svih osoba sa snimke.

"Krvari, jeste li dobro? Što me boli k***šta krvari", čuje se na snimci.

"Grozno, zgrožena sam, a šta reću u današnje vrime. Nema čovjek što reći, mislim da sve iz kuće polazi", kaže Milenka iz Splita.

"Kažu da su ga išli zamoliti, šta zamoliti? Trebalo je njega prijaviti, zvati policiju. Oni su išli moliti mlade da prestanu tući starca?! Grozno", ogorčena je Nada iz Splita. "Strašno, ma to je prestrašno, svako nasilje je prestrašno, pogotovo na nemoćnom starijem čovjeku", kaže Silvana iz Splita.

Pokraj napadnutog čovjeka na klupi sjedi 43-godišnja žena. Mladići tvrde da je starac nekoga napao, što on negira. Lana Peto Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda i predsjednica Udruge sudaca za mladež ističe kako nitko nema pravo uzimati Zakon u svoje ruke.

"Mi djeci i odraslima jasno trebamo reći da ne mogu uzimati Zakon i pravdu u svoje ruke. Nismo divlji zapad, mi smo 21. stoljeće gdje to treba prijaviti policiji."

Utvrđen identitet napadača

Splitska policija kaže kako provodi kriminalističko istraživanje. Utvrdili su identitet napadnutog muškarca i žene pored njega, sve se dogodio 19. rujna. Obavili su s njma razgovor i zaprimljena je kaznena prijava. Otkrili su i identitet maloljetnika, neslužbeno doznajemo da imaju 15 i 17 godina.

Tonći Prodan, kriminalist koji se svega nagledao u svojoj praksi tvrdi kako je u mučnom slučaju s Bačvica dobra stvar što postoje materijalni, ali i personalni dokazi.

"Vidio sam snimku, ja se kao kriminalist držim zapravo činjenica, ovdje se zapravo vidi napad uporabom tjelesne snage na stariju osobu. Dakle, radi se o dvije mlađe osobe, o maloljetnicima, onda to ima posebnu dimenziju. Koji napadaju u vitalne dijelove tjela, dakle napadajući gospodina šakom u glavu, odnosno nogom u glavu. Na takav način mogu nastati velike posljedice i naravno to i počinitelj mora znati obzirom u kojoj se životnoj dobi nalazi", kazao je.

Nasilno ponašanje kod djece osudila je i dječja pravobraniteljica Helena Pirnat Dragičević. "Posebno zabrinjava činjenica da se na nasilje odgovara nasiljem. Dodatno, zabrinjava činjenica da se ovakvi činovi snimaju, bez naznaka pružanja pomoći žrtvama ili pokušaja sprječavanja nasilja te da daljnjom distribucijom snimki, nasilni sadržaji postaju dostupni i djeci", kaže.

Porast maloljentičkog nasilja zabrinjava i sutkinju za djecu. "U konkretnom slučaju govorimo o 15-godišnaku, 17-godišnjaku, dale o djeci u sukobu interesa, to je ono što svima treba biti na umu, delekventno ponapšanje uključuje da nekom nanosiš ozljedu i ti na to nemaš pravo. Ovo nije način da se riješava slučaj, lokalna zajendica treba sati na noge sada", kazala je Peto Kujundžić.

Za napadačima sa splitskih Bačvica policija još traga.

