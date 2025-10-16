Drama na Poljudu: Zbog isparavanja kemikalija u bazenima, hospitalizirano dvoje djece

U Športskom centru bazeni Poljud dogodio se kemijski incident prilikom dopremanja klora i tekućine za snižavanje pH vode, zbog čega je hospitalizirano dvoje djece.

Ravnatelj Javne ustanove Športski objekti, Gordon Cerjan, potvrdio je za Dalmatinski portal da neželjene tekućine nisu procurile u bazen, već je problem nastao pri ispiranju crijeva.

"Djelatnik koji je obavljao taj posao pri ispiranju crijeva izazvao je miješanje klora i kiseline, odnosno kemijsku reakciju. Intenzivan miris proširio se ventilacijskim sustavom do ostalih prostorija i bazena. Zbog toga smo sve evakuirali i provjetrili bazene da sav zrak izađe", rekao im je Cerjan.

Hospitalizirano dvoje djece

U Kliniku za dječje bolesti KBC-a Split prevezeno je dvoje djece u dobi od 12 i 8 godina zbog nadražajnog učinka plina i respiratornih poteškoća, a u tijeku je medicinska obrada.

Iz Športskog centra su svim djelatnicima poslali uputu da što prije izađu iz objekta zbog nesnosnog smrada i opasnosti zbog isparavanja plina.

