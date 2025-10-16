Veliko priznanje za RTL-ovu kampanju 'Promet nije igra' na Hrvatskim danima sigurnosti

OPASNOSTI PLASTIČNIH OPERACIJA /
RTL-ova kampanja 'Promet nije igra' dobila je hrvatsku veliku nagradu sigurnosti u kategoriji društvena odgovornost za inicijativu godine.
Žiri na 'Hrvatskim danima sigurnosti' jednoglasnom je odlukom nagradio kampanju čiji su ambasadori i glavni protagonisti poznata lica našeg informativnog i zabavnog programa. Svi su imali isti cilj, podignuti svijest o sigurnosti u prometu poticanjem odgovornog ponašanja vozača i edukacijom djece, ali i njihovih roditelja o tome kako se odgovorno ponašati u prometu.
'Ova nagrada je potvrda da zajedničkim djelovanje medija, zajednice i institucija možemo mijenjati svijest i možemo pridonijeti sigurnijem društvu', rekla je Petra Ravlić, senior brand manager, RTL Hrvatska.