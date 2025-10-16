Strah od virusa ubrzao kolinje: 'Što ako se kuga proširi, da ne mogu klati?'

Ove godine svinjokolja u Baranji počela je ranije nego ikada. Razlog - strah od afričke svinjske kuge. Svinjogojci su ubrzali s kolinjem jer ukoliko i njihovo područje dođe u zonu restrikcije bit će u velikim problemima.

Svinje koje dobro napreduju i očekuju prinove nekada su bile razlog za radost – no danas u Baranji više nije tako. „Dnevno trošimo 250 kilograma hrane, ne smijemo prodati, ni prase, ni svinju, ne smijemo zaklati, u principu ne smijemo ništa – samo hraniti, dokle, ne znam.“ kaže Dejan Šarošković, uzgajivač svinja.

Zbog epidemiološke situacija s afričkom svinjskom kugom još su propisane zabrane u zonama zaštite i nadziranja bolesti. „Govorimo o zonama koje su najviše 10 kilometara sveukupno, tamo je trenutno zabranjeno klanje svinja na vlastitom domaćinstvu.“ kaže Ljupka Maltar, načelnica Sektora za zdravlje Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

15 kilometara od Dejanovih svinja kolinje je uz propisane uvjete dopušteno i počelo je ranije nego ikada. „Za svoje potrebe kolju, spremaju meso u zamrzivače pa će čekati hladnije da to prerađuju, da to rade, gledaju da to riješe, jer što ako im se desi slučajno da se kuga proširi, da isto budu blokirani, da ne mogu klati, da ne mogu raditi – što onda?“ kaže Dejan Šarošković.

Triput više pregleda na trihinelu

Trihineloskopskih pregleda u Veterinarskoj stanici Beli Manastir do sada je bilo više od 900, što je tri puta više nego prošle godine. No, unatoč pritisku posao se uspješno obavlja.

„Čak i kolege iz Državnog inspektorata šalju inspektore s drugih područja, znači sve se radi kako bi se omogućilo da subjekti mogu koliko god je to moguće neometano prometovati.“ kaže Ljupka Maltar.

Pa tako i posjetitelji s juga Hrvatske u kušaonici jednog od najpoznatijih baranjskih proizvođača kupuju omiljene suhomesnate proizvode. „Kulen, evo ga, pravi domaći, kvaliteta odlična, ne bojimo se svinjske kuge, ali moramo se čuvati, normalno i poštivati.“ govore posjetitelji Baranje iz Župe dubrovačke.

Dok gospari uživaju u njegovim prošlogodišnjim specijalitetima, domaćin je zabrinut zbog situacije s afričkom svinjskom kugom. „Da li će cijela Baranja biti obustavljena od kolinja, to mi ne znamo i ne bi bilo dobro, da se to obistini, a ljudi se boje, vidite, svi smo mi navikli da imaš nekakvu zimnicu, da imaš za sljedeću godinu, da imaš domaćih proizvoda,“ kaže Petar Dobrovac, proizvođač suhomesnatih specijaliteta.

Kako kulen ne bi zamijenio bakalar u pjesmi o mladoj Dubrovčanki. „Otvorila dućan, u njem je svega bilo samo ne jedna stvar, a to je bakalar.“ pjevaju posjetitelji. Dejanu nije do pjesme, muče ga pitanja na koja nema odgovora.

„Kada ćemo moći početi raditi, klati i prerađivati, prodavati i nešto već da se riješi jer ovo stvarno već je jako, mučno, stresno.“ kaže Dejan Šarošković. A situacija je takva u dvadesetak naselja koja su u zoni zaštite i pedesetak u zoni nadziranja u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

