Zaratili DP-ovci i SDSS-ovci: 'Ja ne lupetam, za razliku od vas koji pucate po njivama...'

Saborski zastupnici DP-a odbacili su u utorak tvrdnje SDSS-ove Dragane Jeckov da su mjere za sprječavanje bolesti afričke svinjske kuge (ASK) u Osječko-baranjskoj županiji, zakašnjele, a sustav spor i nespreman, jer ga vode nestručni i ljudi bez znanja i vizije.

"Nakon 2023. godine i ASK u Vukovarsko-srijemskoj županiji gotovo da nismo ništa naučili, mjere za sprječavanje bolesti su zakašnjele, neučinkovite, uzalud PR izjave, prijetnje specijalnim ratom, teorije zavjere", rekla je Jeckov u saborskom govoru na slobodnu temu.

Ocijenila je kako je postojeći sustav "spor, nespreman i neučinkovit, jer ga vode nestručni ljudi koji olako prebacuju odgovornost sa sebe, ljudi bez znanja, bez vizije, jasne strategije o poljoprivredi, svinjogojstvu ili stočarstvu". Kazala je i kako je rezultat takve politike najveća kriza svinjogojstva do sada, najmasovnija eutanazija svinja i uskoro najviša cijena mesa i mesnih proizvoda.

'Pucate po njivama'

DP-ovi zastupnici žestoko su reagirali na njene izjave, a njihova se polemika s poljoprivrednog, preselila na politički teren. Ne mogu vjerovati koliko se "izlupetaste" po pitanju ASK u Osječko-baranjskoj županiji i u selu Jagodnjaku, uzvratio joj je Josip Dabro, dok ju je Stipo Mlinarić pozvao da kaže koliko je neregistriranih svinja pronađeno u Jagodnjaku i je li ih imao i suprug načelnice, te koliko se lijekova dovozi iz Srbije i radi na crno.

"Ja ne lupetam, za razliku od vas koji pucate po njivama", uzvratila je Jeckov bivšem ministru. "Iako, možda, pucam po njivama, ne pucam kao vaši sumještani u centru sela na svakoj svadbi", poručio joj je Dabro, a zastupnica mu odgovorila "naravno da ne treba pucati, no moji sumještani nisu ministri u hrvatskoj Vladi".

"Vaši sumještani su abolirani ljudi koji su dignuli oružje na Hrvatsku", uzvratio joj je Mlinarić i poručio da bi prilike s ASK bile drugačije da se "ne radi, kako se radilo, po Jagodnjaku i ostalim selima, da su se držale registrirane svinje, da su se o njima brinuli stručni veterinari, a ne dovozili lijekovi iz Srbije".

'Rat koji se vodi za našu djecu'

Spomenutu raspravu Jeckov je pokrenula govoreći o ulozi i položaju žena na selu, a u prigodi Međunarodnog dana žena sa sela, 15. listopada. Žene sa sela hrabro podnose sve izazove i teškoće života na selu, a jedna od takvih je i ASK koja je posljednjih mjeseci poharala Osječko-baranjsku županiju, a nisu ostale neokrznute ni druge, rekla je.

Marin Miletić (Most) govorio je o "ratu koji se vodi za našu djecu", te ustvrdio da "ekstremistička ljevica, wokeri, napose u Zagrebu, udara na naše temelje, na obitelj i želi preuzeti, ne odgoj, nego preodgoj naše djece". "Interesni centri moći, koji financiraju opskurnu ljevicu, kao što je Možemo i još neki, oni gdje god imaju vlast nasrću na našu djecu", izjavio je zastupnik i poručio "Nećemo vam to dopustiti".

Tvrdi i kako u Hrvatskoj, zapravo, nema prave ljevice. "Ovo što je Možemo, to nema veze s ljevicom, to su neke elitističke skupine, polutajkunske, ekstremističke koje indoktriniraju naše klince, no mi im to nećemo dozvoliti, borit ćemo se", poručio je zastupnik.

