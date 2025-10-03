Novi slučajevi virusa na istoku Hrvatske, ministarstvo apelira: 'Obratite pažnju na sljedeće'

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva priopćilo je da je jučer, u četvrtak, potvrđen novi slučaj afričke svinjske kuge (ASK) na gospodarstvu u naselju Lug, Općina Bilje na području Osječko-baranjske županije.

"Zaključno s danom 2. listopada 2025. godine potvrđeno je ukupno 46 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje.

Na zaraženim te svim epidemiološki povezanim objektima kao i u zonama zaštite i nadziranja, nadležne veterinarske službe provode mjere sukladno Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687 koje su neophodne za suzbijanje i daljnje sprječavanje širenja ove izrazito opasne zarazne bolesti svinja", navode iz ministarstva.

Zaražene divlje svinje

Također, otkrili su da je virus pronađen i kod divljih svinja, tako da je do jučer je potvrđeno ukupno 84 slučaja bolesti kod divljih svinja: 19 slučajeva u Vukovarsko-srijemskoj županiji i 65 slučajeva u Osječko-baranjskoj županiji.

"Apeliramo na sve subjekte da se pridržavaju svih propisanih mjera, da prate upute nadležnih tijela i veterinara te da kontinuirano provode biosigurnosne i higijenske mjere na svojim objektima. Posebnu pažnju treba obratiti na mogući neizravni kontakt s virusom afričke svinjske kuge u okolišu tijekom poljoprivrednih i šumskih radova.

Podsjećamo kako je Ministarstvo jučer s ciljem osiguravanja provedbe mjera za suzbijanje i sprječavanje pojave i širenja afričke svinjske kuge kod divljih svinja u lovištima na području Republike Hrvatske, Odlukom ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od 25. rujna 2025. povećalo naknadu za odstrel svakog pojedinačnog grla divlje svinje, koja sada iznosi 100 eura po grlu", dodaje ministarstvo.

