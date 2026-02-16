Tudor u Tottenham dovodi dva hrvatska trenera: Mogu li probuditi 'uspavanog pijetla'?

Igor Tudor finalizirao je svoj trenerski kadar nakon što je imenovan privremenim glavnim trenerom Tottenhama do kraja sezone.

Vijest je objavio britanski novinar Alasdair Gold, kao glavni dopisnik Tottenham Hotspura sa svim najbitnijim informacijama u klubu.

Tudor preuzima Spurse koji su 16. na ljestvici Premier lige i u osmini finala Lige prvaka, a football.london saznaje da će Tudorov trenerski kadar, ovisno o radnim dozvolama, uključivati ​​Ivana Javorčića kao pomoćnog trenera, Riccarda Ragnaccija kao kondicijskog trenera i Tomislava Rogića kao trenera golmana.

Ivan Javorčić je 47-godišnji splitski stručnjak. Bio je Tudorov pomoćnik u Juventusu te prije toga u Laziju. Tomislav Rogić rođen je u Zadru i ima 50 godina. Dugogodišnji je trener golmana. Prema podacima Transfermarkta prvi posao bio mu je u Hajduku, gdje je 2014. vodio treninge golmana kada je glavni trener bio upravo Tudor. Slavni rumunjski trener Mircea Lucescu angažirao ga je u Šahtaru iz Donjecka te u Zenitu.

S Ivanom Lekom radio je u Club Bruggeu, kineskom SH Portu te Hajduku, a Igor Štimac angažirao ga je na godinu i pol dana kao trenera golmana u indijskoj reprezentaciji. Rogić se vratio Tudoru za angažmane u Laziju i Juventusu, isto kao i spomenuti Javorčić.

Velike promjene

Spurse, uz Franka, napuštaju pomoćni treneri Justin Cochrane i John Heitinga, zajedno s voditeljem performansi Chrisom Haslamom, kao i analitičar trenera prve momčadi Joe Newton. Heitinga je tek prošli mjesec imenovan za Frankovog novog pomoćnika, koji je preuzeo dužnost od Matta Wellsa, koji je otišao na svoju prvu menadžersku ulogu u MLS momčad Colorado Rapids.

Trener golmana Fabian Otte ostat će u Spursima unatoč Rogićevom dolasku. Trener prekida Andreas Georgson bio je jedna od svijetlih točaka Tottenhamove sezone do sada i zadržao je svoj posao, kao i trener individualnog razvoja Cameron Campbell.

Frank je otišao nakon samo sedam mjeseci, nakon niza od dvije pobjede u 17 ligaških utakmica, a njegov otkaz potvrđen je prošle srijede.

Spursi su brzo reagirali kako bi zamijenili Danca u svom pokušaju da se odmaknu od posljednja tri, a Tudorovo imenovanje potvrđeno je u subotu.

"Čast mi je pridružiti se ovom klubu u važnom trenutku. Razumijem odgovornost koja mi je povjerena i moj je fokus jasan. Uvesti veću dosljednost u naše nastupe i natjecati se s uvjerenjem u svakoj utakmici. U ovom igračkom kadru postoji snažna kvaliteta, a moj je posao organizirati ga, dati mu energiju i brzo poboljšati naše rezultatež", rekao je Tudor na koga se nadovezao i sportski direktor Johan Lange:

"Igor donosi jasnoću, intenzitet i iskustvo ulaska u izazovne trenutke i stvaranja utjecaja. Naš je cilj jednostavan – stabilizirati nastupe, maksimizirati kvalitetu unutar momčadi i snažno se natjecati u Premier ligi i Ligi prvaka."

