Ella Dvornik zainteresirala fanove objavom s neobične lokacije

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik (35) ponovno je zaintrigirala svoje brojne pratitelje objavom s lokacije koja na prvi pogled izgleda kao drugi planet. Svojim prepoznatljivim humorom, Ella je podijelila niz fotografija s Malte, no krajolik je opisala kao "Mars", aludirajući na neobične stjenovite formacije i atmosferu koja odudara od tipičnih mediteranskih prizora.

Pozdrav s 'drugog planeta'

"Sretan vam ponedjeljak! Šaljem pozdrave s Marsa", napisala je Ella uz fotografije snimljene u zaljevu Sliema na Malti. Glavna fotografija prikazuje Ellu kako sjedi na prostranoj, ispucaloj stijeni koja svojom teksturom i bojom doista podsjeća na prizore s Crvenog planeta. Odjevena u ležernu kombinaciju, influencerica se savršeno uklopila u gotovo izvanzemaljski pejzaž, stvarajući dojam mira i izoliranosti. Ostatak galerije otkriva dramatično nebo nad malteškim gradom i jedinstvenu lokalnu arhitekturu, upotpunjujući dojam putovanja na posebno i nesvakidašnje mjesto.

Komentari poput "Ovo je nestvarno" i "Predivno" nizali su se jedan za drugim, a mnogi su pohvalili jedinstvenu estetiku fotografija. Jedna pratiteljica se našalila na račun Ellinog opisa: "A eto, ne znam zašto, ali uvijek sam znala da si s Marsa. Pozdravi mi sestru". Cjelokupna reakcija publike pokazuje kako Ellina kreativnost i sposobnost da svakodnevne trenutke pretvori u zanimljivu priču i dalje snažno odjekuju.

Bijeg od turbulentne svakodnevice

Ovaj kratki bijeg na Maltu dolazi u vrijeme kada se Ella suočava s jednim od najizazovnijih razdoblja u svom životu. Već je neko vrijeme u središtu medijske pozornosti zbog dugotrajnog procesa razvoda od bivšeg supruga Charlesa Pearcea, o čemu otvoreno govori na svojim društvenim mrežama. Nedavno je podijelila detalje o privremenoj sudskoj odluci o skrbništvu nad kćerima, Balie Dee i Lumi Wren, koja od nje zahtijeva da svaki drugi tjedan provodi u obiteljskoj kući u Istri s bivšim suprugom.

U svjetlu ovih događaja, putovanje na "Mars" može se protumačiti kao prijeko potreban predah od stresa i komplicirane osobne situacije. Nakon što je nedavno za Valentinovo podijelila emotivnu objavu posvećenu ljubavi svojih roditelja, Dine i Danijele Dvornik, suprotstavljajući je vlastitim izazovima, ovo putovanje čini se kao prilika za punjenje baterija i pronalazak inspiracije u novom okruženju. Ellina objava s Malte tako je postala više od obične putopisne fotografije.