Sandi Cenov iskreno o glazbenim ukusima svoje djece: 'Kći mi ima fenomenalan filter'

Sandi Cenov ovih dana ima mnogo razloga za zadovoljstvo. Nedavno je proslavio 20 godina braka, paralelno privodi kraju novi studijski album, a publici je predstavio i novu pjesmu – 'Ima li nade za nas vol. 2,' u kojoj mu se kao gost pridružio Dražen Zečić. U razgovoru za top.hr Sandi je otkrio kako je došlo do suradnje, što stoji iza nostalgije u spotu te kakvu glazbu danas slušaju njegova djeca.

Foto: RTL

Nova verzija hita koji spaja generacije

Naime, pjesma 'Ima li nade za nas vol. 2' referira se na istoimeni, danas već kultni hit, a nova verzija nastala je s jasnom idejom – da se legendarnoj pjesmi udahne novo ruho, ali uz poštovanje originala. Autor pjesme je Ante Pecotić, dok aranžman i produkciju potpisuje Igor Ivanović.

Kako otkriva Sandi, upravo je Zečićeva energija bila ključna:

"Ja ne znam tko u Hrvatskoj se nije zabavljao na tu pjesmu i pjevao je na tulumima. To je pjesma koja, kad Zeko krene, sve se lomi – svi dižu ruke. Naša misija je bila da nam Zeko otpjeva stih ‘Ima li nade za nas’, jer ga on u originalu nikad nije otpjevao. To je pjevala Anđela. Presretan sam što je pristao.“, kaže Sandi.

Kako je Zečić reagirao na poziv?

Suradnja se dogodila potpuno prirodno.

"Izvrsno je reagirao – kao pravi kolega i umjetnik koji je prepoznao ideju. Naravno da je morao čuti moju verziju i odmah je reagirao fenomenalno. Mi se ionako često susrećemo i družimo na glazbenim događanjima, tako da je sve nekako sjelo na svoje mjesto.“, ističe pjevač.

Foto: RTL

Sandi dodaje kako postoje pjesme koje nadilaze žanrove i generacije, a upravo je 'Ima li nade za nas' jedna od njih.

Nostalgija u spotu

Posebnu pažnju privukao je i spot u kojem se Zečić pojavljuje na starom televizoru. Taj detalj nije slučajan.

„To je malo nostalgična poruka, da se svi sjetimo vremena kad su se spotovi gledali na televiziji“, objasnio je Sandi.

Osim novog singla, pjevač marljivo radi i na albumu.

"Trenutno se radi na zadnjoj pjesmi. Još treba napraviti omot i negdje poslije Uskrsa izlazimo s novim albumom, nakon dugo, dugo vremena. Jako sam ponosan. Iako album danas ne živi kao nekad, album je ipak – album.“, ponosan je Sandi.

Što se sluša u obitelji Cenov?

A kakvi su glazbeni ukusi u njegovu domu te razlikuju li se generacije?

"Zara već sazrela, moja kći, ona je starija. Počela je primjećivati i cijeniti neku stariju glazbu ako je dobra, ali ima fenomenalan filter da zaključuje je li nešto dobro ili nije dobro. Ja sam djecu naučio da je jedini kriterij za odabir glazbe je li nešto iskreno, je li zvuči iskreno ili je neki fejk. A sin, on oduvijek sluša i staru i novu glazbu", kazao je Sandi.

Na kraju Sandi dodaje i širu glazbenu opservaciju:

„Mi smo se uvijek oslanjali na starije, slušali ih i cijenili. Danas mi se čini da neki mladi kao da misle da je glazba počela onog trenutka kad su oni ušli u studio. Ali svaka generacija nosi svoje trendove.“

POGLEDAJTE VIDEO: Sandi Cenov o 20 - godišnjici braka, novom albumu i suradnji s Draženom Zečićem