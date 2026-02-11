Sandi i Ilina Cenov proslavili 20 godina braka! Pogledajte kako se feštalo: 'Život mi je uspio'

Sandi i Ilina Cenov u krugu najbližih obilježili su velikih 20 godina zajedničkog života, a svečana proslava bila je prepuna emocija, osmijeha i topline koja se rijetko viđa. Par je ovaj okrugli jubilej odlučio proslaviti u intimnoj atmosferi, okružen obitelji i najbližim prijateljima, čime su podsjetili sve na snagu ljubavi i prijateljstva.

Posebnu pažnju izazvala je Sandijeva emotivna objava na Instagramu, u kojoj je, uz suprugu Ilinu, zahvalio i svojim prijateljima:

"Imati ovakvu ženu i ovakve prijatelje – to se ne zove 'uspio sam u životu', to se zove 'život mi je uspio'!! I tako već eto 20 godina! Pa red je bio da to sinoć i proslavimo u malom krugu velikih ljudi, mojih najdražih, kojima bih dao sve. A znam da bi i oni meni. A sinoć su mi svi i dali svoj dio srca... Hvala svima!! Da ne nabrajam..."

Priča o Sandiju i Ilini počela je 2005. godine na skijalištu Nassfeldu, a tri mjeseca kasnije par se vjenčao na Baliju. Brak je službeno potvrđen u Hrvatskoj 2006. godine, u zagrebačkoj Starogradskoj vijećnici.

U braku su dobili i dvoje djece - sina Mikulu i kćer Zaru.

