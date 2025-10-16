Hrvatsko zdravstvo u crvenom: 'Situacija je na rubu pucanja!'

Dok dugovi bolnica prema veledrogerijama svakog mjeseca rastu za dodatnih 40 milijuna eura, iz KBC-a Sestre milosrdnice poručuju lijekova za sada ne nedostaje.

"Mi za sada funkcioniramo normalno. Lijekovi dolaze po narudžbenicama, često već isti dan", kaže nam Martina Kranjec Šakić, pročelnica bolničke ljekarne KBC-a Sestre milosrdnice.

No, iz veledrogerija tvrde da je situacija na rubu pucanja.

Traži se hitna uplata

Ukupan dug popeo se na 800 milijuna eura, a traži se hitna uplata najmanje 500 milijuna do kraja godine kako bi se spriječio kolaps.

"To je kao da doma potrošimo plaću i kažemo ne mogu platiti račune. To nije prihvatljivo", dodaje Irena Weber, glavna direktorica HUP-a

Situacija je posebno zabrinjavajuća u nekim bolnicama gdje neplaćeni računi prelaze 500 dana. Rok za podmirenje duga prošao je, a opomene pred ovrhu istječu 22. i 23. listopada. "Poslali smo pozive za plaćanje, nitko se nije odazvao. Nakon opomena predstoji ovrha bolnica", kaže Jasminko Herceg, predsjednik HUP - Koordinacije veledrogerija.

Lijekova ima dovoljno

Ministrica zdravstva Irena Hrstić navodi kako je do sada isplaćeno 80 milijuna eura, a do kraja godine planira se dodatnih 150 milijuna, što je oko 35 posto traženog iznosa.

Naglašava kako nema razloga za paniku među pacijentima. Poručuje: "Obećajem i ustanovama i pacijentima da se ne trebaju brinuti. Lijekova ima dovoljno za sljedećih 15 dana."

Također najavljuje plan za dugoročno rješavanje problema: "Imam obećanje ministra financija da ćemo, kada se sustav stabilizira, riješiti cijeli dug odjednom."

Dug bi mogao premašiti milijardu eura

Iz HUP - Udruge proizvođača lijekova stižu poruke smirenja: "Znamo da pacijentima vijesti o dugovima izazivaju stres. U suradnji s veledrogerijama i ljekarnicima osigurali smo opskrbu – nitko neće ostati bez terapije", kaže Ana Gongola, predsjednica HUP-Udruge proizvođača lijekova

Iako trenutačno nema problema, bolnice se još uvijek sjećaju najtežih dana nestašice. "Teže mi je bilo nego u vrijeme covida. Dva tjedna nismo mogli dobiti lijekove. Svaki dan smo odlučivali koje lijekove hitno trebamo", kaže Martina Kranjec Šakić, KBC Sestre milosrdnice

Ako se hitno ne reagira, ukupan dug prema veledrogerijama mogao bi do kraja godine premašiti milijardu eura.

