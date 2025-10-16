Pitali smo vas što najviše kupujete u pekarnicama: 'Doma pečem, po ministrovoj preporuci'

HRVATI REKLI SVOJE /

Hrvati i dalje obožavaju kruh, svježa peciva, slastičarske proizvode i kolače. I to toliko da su, prema podacima FINE, pekarski proizvođači u 2024. godini ostvarili milijardu eura prihoda, odnosno gotovo 10 posto više nego godinu prije. Isto toliko rasla je i dobit. Raste i broj zaposlenih i to više od četiri posto, pa sada u pekarskoj industriji radi više od 15 tisuća ljudi.

A u našoj redovitoj rubrici na Facebooku portala Net.hr pitali smo vas koliko često i što najviše kupujete u pekarnicama?